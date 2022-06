Dominiku opakoval jste šestibrankové manévry zpřed čtrnácti dní. Ale čtyři jste dal za béčko, tak se věnujme jim. Jak jste je viděl ze svého pohledu na hřišti?

Góly za béčko byl každý jiný, kdy jsem měl skvělý servis od spoluhráčů. Jeden byl po rohu, kdy jsem to trefil nohou do šibenice. Druhý mi spoluhráč dal přihrávku ve vápně a já obstřelil brankáře, třetí jsem utekl do úniku sám na brankáře a čtvrtý gól mi nahrál spoluhráč do prázdné, vždy šlo o skvělé přihrávky spoluhráčů.