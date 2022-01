“Zatím se připravují společně hráči áčka a béčka. Zapojit by se měli i dorostenci. „Do konce přípravy kádry oddělíme, ale tato otázka není aktuální. Nemá cenu trénovat dvakrát v sedmi či osmi lidech, ale s Petrem Bízkem a Bohoušem Pravdou děláme společné tréninky. Při běhání je to jedno, ale v sezoně kádry oddělíme. V přípravě máme i pět dorostenců. První týden byl takový všelijaký, zasáhly nám do toho nemoce, karantény, někdo je na horách. Čtyři hráči jsou zranění,“ říká Josef Raušer.

Hned po skončení podzimu se spekulovalo nad tím, zda se kádr podaří ještě doplnit, či naopak, zda někdo neodejde. „Příchody řešíme za pochodu, zima je na to složitá. Oslovil jsem asi patnáct hráčů, možná přivedeme jednoho či dva. Již nyní víme, že pravděpodobně odejde do Rakouska Babka. Ještě se řeší jeden hráč. Ale minimálně kolik hráčů odejde, tolik by jich mělo přijít. Babkovo góly nám sice budou chybět, ale Rakousko je úděl všech týmů z jihočeského pohraničí,“ uvedl ke změnám v kádru Josef Raušer a doplnil: „Osa áčka by měla zůstat a doufám, že se vytvoří i silná osa v béčku. Začíná se rýsovat. Ale jak jsem již říkal, zatím nás na začátku přípravy trápí docházka.“

Přes zimu si dali v Prachaticích za úkol doplnit kádry všech tří týmů dospělých tak, aby nemuseli hráči absolvovat dva zápasy v jednom dni. „Jaro bude o tom, že se nám zapojí dorostenci i do zápasů dospělých. Jsou mladí, je třeba, aby se otrkávali. Naběháno mají, tak jen získávat herní zkušenosti. Musíme zápasy skloubit, abychom to zvládli. V béčku bychom rádi měli osm či devět stabilních hráčů, které by doplňovali dorostenci, případně hráči z áčka, kteří budu na lavičce,“ doplnil trenér.

Zápasy by tedy měli Prachatičtí na jaře hrát tak, aby se co nejméně překrývaly, nejraději vůbec. „Když jsou s dorostem čtyři týmy, tak se to dává těžko dohromady, aby se zápasy nepotkaly. Každopádně béčko bude hrát v neděli, áčko v sobotu. Prioritou je zapracovat mladé kluky. Co se týče áčka, stále máme ambici vyhrávat. Nic nás netlačí, zachráněni jsme. Chceme hrát pěkný fotbal co nejvíce nahoře. Béčko je třeba udržet v A třídě, což je důležité z dlouhodobého hlediska i proto, aby si dorostenci mohli zahrát v této soutěži,“ hledí do jara Raušer.

A s kým se Prachatičtí utkají v přípravných zápasech? 5. února od 14 hodin se Čkyní v Prachaticích, 12. února od 14 hodin v Písku s U19, 19. února v Prachaticích s Olešníkem a béčko s Vlachovo Březím, 26. února doma s Protivínem, 5. března doma béčko s Borkem a áčko s týmem z Rakouska.