Trenére, jak hodnotíte podzimní část sezony?

Opticky je sedmé místo v tabulce solidní, ale tabulka je v této sezoně tak vyrovnaná, že jsme paradoxně jen čtyři body od předposledního třináctého místa. S umístěním tak bohužel spokojený být nemohu. Podzim byl tak trochu zvláštní, dokázali jsme uspět v utkáních, kdy jsme to moc nečekali, ale zase jsme neuspěli v zápasech, které jsme měli vyhrát.

Jaké zápasy mrzí nejvíce?

Především zápasy doma s Netolicemi a se Lhenicemi. Mrzí mě zároveň domácí debakl od Roudného a také od Strunkovic. Je vidět, že tyto dva týmy jsou od ostatních bodově odskočeny zcela zaslouženě. Také mě mrzí domácí zápas s Novou Vsí, která nás svým výkonem zaskočila a odvezla si od nás všechny body.

Na druhé straně jste naznačil zápasy, kde jste zahráli naopak dobře.

Ukázali jsme, že tým má i své kvality, výhra ve Čkyni a v Blatné jsou toho důkazem.

Potýkali jste se však také s řadou zranění a dalších absencí.

Bohužel se nám zranili někteří klíčoví hráči a to nám samozřejmě moc nepomohlo. V průběhu podzimu se našly i stinné chvilky, když nás například nebylo moc na tréninku, ale to je na této úrovni a v této době asi všude. Pracovní a školní povinnosti se nedají ovlivnit. Co vidím jako příslib do budoucna, tak je to, že máme mladý kádr, ve kterém jsou kvalitní fotbalisté a kluci mají dobrou partu, takže věřím, že dlouhodobá práce s těmito hráči přinese našemu klubu ovoce. Za přístup k tréninkům a za to, jaký je vzor pro naše mladíky, musím smeknout před našim kapitánem Petrem Vondráškem.

Při pohledu do statistik jste doma uhráli jen pět bodů. Venku deset. Můj dům, můj hrad tedy v případě Vimperka neplatí.

Kdybych věděl, proč tomu tak je, tak udělám takové změny, aby těch bodů bylo více. Nevím, zda kluky svazovalo, že hrajeme před domácími diváky, nebo to ovlivňují jiné aspekty. Přitom doma máme vytvořené výborné podmínky, ať už od vedení našeho oddílu, od našich fanoušků nebo od Městských služeb města Vimperk, které se starají o hrací plochu. Chtěl bych, aby se to na jaře zlepšilo, ale to chtějí i naši hráči, tak snad to tak bude.

Kdo si to podle Vás rozdá o postup do kraje?

Velmi disciplinovaně a výborně takticky proti nám hrály Strunkovice. Výborný byl tým Roudného a především Viktor Kadlec, který dalece převyšuje tuto soutěž. Na postup bych favorizoval tyto dva týmy i když je pravda, že Roudné na podzim několik bodů zbytečně ztratilo. Necháme se překvapit. Asi ještě větší záhada bude, který tým sestoupí, protože takto vyrovnanou tabulku jsem nikdy ve své kariéře nezažil.

Ale než dojde k těmto bojům, čeká na všechny zimní pauza. Jak ji vyplníte ve Vimperku?

Kluci budou hrát individuálně sálovku a chceme si jít občas kopnout. Ostrá zimní příprava začne na začátku února. Nejsem příznivcem dlouhé zimní přípravy, pokud se bude chodit poctivě trénovat, tak stačí pět týdnů před mistrovským utkáním. Chtěli bychom sehrát čtyři přípravná utkání. Už máme domluvené béčko Strakonic a Sousedovice, další dvě jsou v jednání. Příprava bude probíhat v domácích podmínkách. K dispozici budeme mít novou plochu s umělou trávou, což je pro všechny týmy v našem oddílu velké plus, protože v minulých letech jsme museli za přípravou dojíždět mimo Vimperk. Určitě využijeme i místní kopce a posilovnu. Věřím, že se najde čas i na společnou saunu, protože regenerace je také potřeba a jak jsme si vyzkoušeli již v minulém roce, tak se tam užilo i dost srandy. Chtěl bych určitě s týmem absolvovat i krátké soustředění, ovšem zatím stále hledám vhodnou lokalitu. Přeji si, aby kluci měli stejný přístup k zimní přípravě, jako měli k té letní. Jedině tak se můžeme kvalitně připravit na jarní část sezony. Určitě bych rád s vedením oddílu řešil i příchod několika posil, protože hráčů není nikdy dost, jak se několikrát ukázalo v průběhu podzimu.

Jarní část je sice ještě daleko, ale s čím do ní půjdete?

Chtěl bych stabilizovat kádr, ustálit a vylepšit defenzivní činnost našeho týmu, protože počet obdržených gólů je u nás hrozivý. Chtěl bych do týmu zapracovat i dorazové dorostence ročníku 2004, kteří příští sezonu již budou stálými členy A týmu. Rozhodně bych rád zlepšil i výsledky na domácím hřišti, protože si to naši fanoušci za podporu zaslouží.

Co říci závěrem?

Chtěl bych poděkovat všem lidem v našem oddíle, kteří nám poskytují vynikající servis, ať už je to předseda oddílu Jaroslav Uhlík, Michal Uhlík, který zařizuje přípravná utkání a další věci kolem A mužstva, Milan Sedláček s Jirkou Křížem, kteří se starají o kamerové záznamy z utkání, manželé Hášovi, Zuzka Uhlíků, Dana Jandová, Petra Vondrášková a další, na které jsem možná zapomněl a tímto se jim za to omlouvám. A nemohu zapomenout ani na realizační tým Milana Kavana, Michala Uhlíka mladšího, Jiřího Formánka a Janu Košnařovou, kteří mi pomáhají a mohu se o ně kdykoliv opřít a spolehnout se na ně. Rovněž si velké díky zaslouží naši fanoušci, kteří to s námi někdy mají hodně těžké, především v těch domácích zápasech.

Zdroj: Šumavan Vimperk