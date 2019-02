Semice – Fotbalisté Slavie České Budějovice neuspěli ve 13. kole I. A třídy v Semicích. Na tamním hřišti prohráli 5:3. O příčinách nezdaru pohovořil trenér českobudějovické Slavie Pavel Janků.

Trenér Slavie České Budějovice Pavel Janků. | Foto: Deník/Michal Havelka

Co rozhodlo o porážce Slavie v Semicích?

Jednoznačně naše individuální chyby v prvním poločase. Pustit soupeře do tříbrankového náskoku, to by se nám nemělo stávat. Roli sehrálo také užší hřiště v Semicích, které nám nevyhovuje.



Čím se vysvětlujete ten výpadek v prvních pětačtyřiceti minutách?

Hráli jsme špatně. Chyběl nám pohyb a ve všech herních činnostech jsme zaostávali. První poločas se nám ani trochu nepovedl.



V posledních vteřinách první půle však jiskérku naděje vykřesal gólem do šatny Pavel Mizera. Byla jeho branka na 1:3 pro mužstvo psychickou vzpruhou?

Druhý poločas byl určitě lepší. Pomohla nám nějaká střídání a z obou stran se hrál fotbal nahoru dolů. Bohužel, pokaždé, když jsme se dotáhli na rozdíl jediné branky, nás zase srazila naše vlastní chyba.