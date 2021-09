Osek – Jankov 3:2 (2:1)

Branky: 27. Čapek, 31. J. Říský (11), 87. Carda – 4. Benda, 90 +1. Bláha, ŽK 1:3 (Šrámek – Bláha, Klíma, Fajtl).

Sestava Oseka: Křížek – Rybák, Krejčí, Carda, Brabec – Čapek (90. Gondek), Němeček, Šrámek – Sigmund – D. Říský (86. Kinkor), J. Říský (91. Hoch).

„Do třetí minuty jsme si vytvořili dvě šance, neproměnili je a soupeř šel následně z první střely na bránu do vedení. Takhle to zkrátka máme každý zápas a opět jsme museli stav otáčet. Kluky musím pochválit, odjezdili to, odmakali. Otočili jsme to po pěkných akcích ještě v prvním poločase na 2:1. Jankov pak do toho šlápl a hrát dobře. Před zápasem zapršelo a bylo to o soubojích. Druhá půle byla bojovná, ale my tam měli další dvě šance, které jsme měli proměnit. Naštěstí pak Carda, který přijel dvě minuty před zápasem z dovolené, přidal naší třetí branku. Pak jsme si to hlídali,“ komentoval utkání trenér Oseka Josef Mráz a doplnil: „Musím říci, že hrál Jankov opravdu dobře a půjde podle mne tabulkou nahoru.“

V příštím kole zajíždí Osek do Protivína a rád by přivezl další body, aby se posunul do horní části tabulky.