Fotbalový krajský přebor mužů zvedá jarní oponu. O víkendu je na programu osm utkání 17. kola. A určitě bude o co hrát.

Fotbalisté Jindřichova Hradce, kteří vedou tabulku krajského přeboru, se v úvodním kole jarní části představí v Protivíně. . | Foto: Deník/Zdeněk Prager

Našlapané je pořadí především v horních patrech tabulky, kde se očekává hon na vedoucí jindřichohradecké fotbalisty. Ti si na podzim vytvořili čtyřbodový náskok před trojicí pronásledovatelů v pořadí Olešník, béčko Táborska a Hluboká nad Vltavou. Ale bude to stačit?

Celek od Vajgaru má co vracet především Olešníku a Hluboké, na jejichž půdě v první části soutěže prohrál, Táborsko naopak vyprovodil doma půltuctem branek.

„Samozřejmě bychom rádi udrželi první místo a vrátili se do divize, ale není to tak, že bychom za každou cenu museli. Kdybychom nepostoupili, asi z toho tragédii dělat nebudeme. Soupeři si nás už takříkajíc osahali a jarní odvety budou podle mého náročnější než úvodní část sezony. Ale popereme se o to,“ slibuje hradecký trenér Roman Lukáč.

V silném středu tabulky se nachází několik týmů, které mohou pořadím ještě dost zamíchat. Výborně hrál Týn nad Vltavou, kterému trochu došel dech až v závěru podzimu, na favority umí Milevsko, nevyzpytatelný je Protivín.

Posunout se pořadím směrem nahoru určitě budou chtít v Třeboni či Jankově.

Pokud v divizi některý ze čtyř jihočeských zástupců vyloženě nezkolabuje, protože rozehrané to mají náramně, dá se předpokládat, že by k krajského přeboru padal pouze jeden tým.

Černého Petra drží prachatičtí fotbalisté, kteří na podzim uhráli jediný bod. Pokusí se mužstvo, jež minulou sezonu atakovalo nejvyšší pozice, o zázrak? Záležet bude také na tom, jak si povedou jeho nejbližší protivníci v tabulce, tedy Osek a Strakonice.

Napovědět může hned 17. kolo, které je úvodním jarním, protože 16. kolo se odehraje jako poslední v červnu.

Program 17. kola krajského přeboru (11. a 12. března)

Týn nad Vltavou – Strakonice (so 14.30), Dražice – Trhové Sviny (so 14.30), Protivín – Jindřichův Hradec (so 14.30), Rudolfov – Osek (so 14:30), Táborsko B – Prachatice (ne 10.15, Soukeník), Třeboň – Hluboká nad Vltavou (ne 10.30), Olešník – Jankov (ne 14.30), Milevsko – Semice (ne 14.30).