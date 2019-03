Velkou radost měl z výsledku i trenér Rostislav Grossmann. „Katovice jsou kvalitním týmem a byly jasným favoritem. Ten výsledek možná úplně neodpovídá dění na hřišti, ale my jsme to zkrátka ubojovali,“ říká čimelický kouč.

Grossmann přiznává, že v určitých situacích se na stranu jeho týmu přiklonilo i potřebné sportovní štěstí. Mužstvo však šlo vítězství podle jeho slov naproti. „Hráče musím pochválit, protože dodrželi stanovenou taktiku. Chtěli jsme dát nějaké góly, protože jsme věděli, že pokud chceme na hřišti takto silného soupeře bodovat, nemůžeme hrát na nula nula. No a ze standardních situací jsme dokázali skórovat hned dvakrát. Hráči Katovic znervózněli, začali své šance zahazovat, a pak už vyrovnat nestihli. Ofenzivu jinak mají Katovice opravdu kvalitní, a myslím, že u nich jen tak někdo nevyhraje. Jsme rádi, že právě nám se to podařilo,“ ulevilo se Grossmannovi.

To trenér Katovic Roman Malý žádné důvody ke spokojenosti neměl. „Věděli jsme, že zápasy s mužstvy, kterým jde o všechno, nebudou vůbec jednoduché. V prvních dvaceti minutách jsme soupeře zatlačili a prakticky ho nepustili přes půlku. Vytvořili jsme si plno šancí, ale branku z toho nedokázali vstřelit. Čimelice se pak dostaly k několika standardkám, které byly hodně nebezpečné. Po jednom z rohů se dokonce soupeř dostal do vedení,“ říká kouč. „Nicméně my se tlačili dál dopředu ve snaze vyrovnat. V závěru poločasu však soupeř dostal výhodu penalty a bylo to o dva góly,“ pokračuje ve svém hodnocení Malý.

Ve druhé půli se podařilo domácímu Tušerovi snížit na 1:2 a Katovičtí měli i další šance. „Ty ale zlikvidoval gólman či míč vykopávali hráči z brankové čáry. Už nám tam nic nespadlo. Byl to pro nás smolný zápas, stále jsme se tlačili před branku, ale soupeř to bránil v osmi i více lidech a bojovností získal body,“ shrnul utkání katovický trenér Roman Malý.

Navzdory těžkému losu odstartovali fotbalisté Čimelic do jarní fáze sezony dobře. Trenér Rostislav Grossmann by však s tímto tvrzením raději počkal až po příštím utkání s Jankovem. „Troufám si říct, že jsme mohli mít klidně i šest bodů, protože z mého pohledu jsme s Lomem dva body spíš ztratili my. Nyní potřebujeme vyhrát doma nad Jankovem, abychom si mohli říct, že vstup do jara nám vyšel. Pak by se nám dýchalo mnohem lépe,“ tvrdí.

V posledním kole braly body i jiné ohrožené týmy a bodovat tedy musí dál i Čimelice. „Pak hrajeme v Olešníku, takže los máme těžký, ale nemůžeme si vybírat, kde body uhrajeme a kde ne. V naší situaci prostě musíme body urvat všude,“ uvažuje při pohledu na vyrovnanou tabulku kouč Grossmann.