Dres Tatranu Prachatice oblékne zkušený Jiří Pravda (35 let) po dlouhých třinácti letech. Naposledy to bylo ještě ve třetí lize. „Pak jsem šel do Českých Budějovic, odtud do Písku a pak zamířil do zahraničí. V Rakousku jsem hrál šest let, nejprve něco jako u nás A třídu a pak něco mezi krajským přeborem a divizí. Pak jsem ještě zamířil na pár let do Německa, kde to byla zase chvíli A třída a poslední sezona krajský přebor,“ vrátil se ke svým minulým angažmá Jiří Pravda.

O jeho návratu se spekulovalo již na jaře. Chtěl však sezonu dokončit v Německu a pak se vrátit. Nakonec se ani za hranicemi nehrálo, ale další sezonu tam již zkušený harcovník začínat nechtěl. „Byl jsem rozhodnutý již dříve, že je to poslední rok,“ potvrzuje rozhodnutí k návratu do Čech a doplňuje: „Prachatice byla jasná volba, o jiném angažmá jsem neuvažoval. Je mi pětatřicet, a tak bych chtěl ještě chvíli hrát tady pod Libínem.“

Áčko Prachatic trénuje Bohuslav Pravda, bratr Jiřího. Nabízí se tedy otázka, jestli právě on nemá prsty v návratu Jiřího do Prachatic. „Jsem z Prachatic a konečně po deseti letec nebudu muset nikam dojíždět. Po práci si půjdu kopnut. Ale samozřejmě mě brácha od chvíle, kdy převzal mužstvo, lákal, abych se vrátil. Před jarem jsme se domluvili, že od další sezony tady začnu hrát,“ doplňuje Jiří Pravda.

Právě on vyrůstal v generaci vynikajících hráčů, kteří prošli prachatickým fotbalem. Jeho návrat by mohl být impulsem možná i pro další zkušené hráče. „To je otázka. Už nejsme nejmladší ročníky. Uvidíme, kdo se vrátí, kdo co má v plánu. Zda mají něco rozjednáno, nebo ne,“ říká se šibalským úsměvem Jiří Pravda a na otázku, zda by si nechtěl znovu zahrát s třeba s Martinem Šicnerem, dodává: „Určitě by bylo zajímavé se sejít s kluky, kteří se mnou hráli, jako právě Šíca nebo Igor Nitrianský. Ale nevím, jak to aktuálně mají.“

Tradice fotbalu v Prachaticích velí pokusit se o návrat do krajského přeboru. Právě Jiří Pravda by mohl hodně pomoci. „Na A třídu se těším, má docela kvalitu. Již v zimě jsem si zahrál nějaký přátelák a bylo to slušné. Rád bych Tatranu pomohl se poprat o postup. Myslím si, že je škoda tady hrát A třídu,“ naznačuje ambice prachatického fotbalu do další sezony Jiří Pravda.