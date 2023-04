Fotbalový krajský přebor pokračoval o velikonočním víkendu dalším kolem. Všechny tři týmy z Písecka se představily na hřištích soupeřů, z výhry se však radoval pouze Protivín, který uspěl v Dražicích. Milevsko inkasovalo pět gólů na půdě druhého Olešníka a Semice i přes dobrý výkon neuspěly v Týně. Jak zápasy hodnotí trenéři?

Fotbalisté Protivína vyhráli v Dražicích 2:0. O obě trefy se postaral jejich kapitán Jaromír Vorel. | Foto: Jan Škrle

FK Olešník – FC ZVVZ Milevsko 5:1 (1:0)

Miroslav Strnad, trenér Milevska: „Řekl bych, že pro nás je to hodně krutý výsledek, ale na druhou stranu Olešník dokázal svoji velkou kvalitu. Nám se navíc rozsypala stoperská dvojice, když chyběli Kosobud s Marvanem, takže jsme museli improvizovat. Poločas skončil 1:0, škoda, že Petřík nedokázal se samostatného úniku vyrovnat. Po přestávce jsme rychle inkasovali a soupeř pak potvrzoval, že má opravdu velmi dobrý tým. Mrzí mě, že tři góly jsme dostali úplně zbytečně po našich chybách v defenzivě. Na druhou stranu musím říci, že jsme na jaře zatím potkali nejlepšího soupeře.“

Branky: 5. Lafata, 51. Dudek, 69. (pen.) Szó, 79. Vrážek, 90. Miklík – 81. Přibyl. ŽK: 2:4 (Szó, Heller – Petřík, Vakoč, Kotrba, Bártík). Rozhodčí: Kollmann – Cigáň, R. Šťastný. Diváci: 100.

Milevsko: Lalák – Kotrba, Vakoč, Pich, Málek – Kortan, Souček, Bártík (79. Imbr), Süsmelich (38. Přibyl) – Hadáček (84. Kutil), Petřík (69. Kálal).

TJ Dražice – FK Protivín 0:2 (0:1)

Miroslav Říha, trenér Protivína: „Tentokrát jsme do zápasu vstoupili aktivně a již ve 3. minutě jsme měli výhodu pokutového kopu za ruku obránce, kterou zblokoval na malém vápně hlavičku Říhy. Penaltu bezpečně proměnil Míra Vorel. I nadále jsme byli aktivnější, ale ani jednu ze tří šancí jsme nedokázali proměnit a navýšit vedení. Po půlhodině jsme šli do oslabení po vyloučení Adama Petra za surovou hru. Zhruba ve 40. minutě rozhodčí udělil červenou kartu také domácímu hráči, který řádně opustil hrací plochu, ale následně rozhodčí změnil své rozhodnutí, z červené udělal žlutou a vrátil jej do hry. Do druhého poločasu jsme šli s cílem pozorně bránit a vyrážet do protiútoků. V 51. minutě se přece jen počty srovnaly, když byl po druhé žluté kartě byl vyloučený dražický hráč. Jinak druhá půle byla vyrovnaná, soupeř hrozil především ze standardních situací, které výborně zahrával a dvakrát byli blízko k vyrovnání. Na druhé straně my šli třikrát sami na brankáře, ale Dražice podržel brankář. Až v 80. minutě po úniku Hrachovce do prázdné brány pečetil naše vítězství kapitán Míra Vorel.“

Branky: 3. (pen.) a 79. Vorel. ŽK: 6:4 (Bareš 2, Mareš, Veselý, Štecher, Novotný – Hrachovec, Nedvěd, Štěpka, Říha). ČK: 1:1 (51. Bareš – 31. Petr). Rozhodčí: R. Šťastný – Cigáň, Ondřej. Diváci: 100.

Protivín: Pícha - Kulík, Z. Vorel Zbyněk, Vojta, Zach - Buko Leroy (85. Štěpka), Hrachovec, J. Vorel, Říha (89.Kozák), Nedvěd (79. Urban) - Petr.

Olympie Týn nad Vltavou – FC AL-KO Semice 2:0 (0:0)

Marcel Nousek, trenér Semic: „Velká škoda, že jsme nezískali aspoň bod, protože jsme po dlouhé době konečně hráli dobrý fotbal. Byli jsme jednoznačně lepší, víc drželi balon, ale nedokázali jsme proměnit několik velmi dobrých příležitostí. Ve druhé půli Týn ze dvou šancí vstřelil dva slepené góly. My nastřelili tyč, ale nedokázali jsme míč dopravit do sítě. Fotbal se hraje na góly, příslibem však je, že jsme se oproti předchozím zápasům, herně výrazně zvedli.“

Branky: 62. Stoklasa, 65. Štos. ŽK: 6:3 (Mezera 2, Maxa, Liška, Dobal, Štos – Linhart, Veleman, Zborník). ČK: 1:0 (80. Mezera). Rozhodčí: Leiš – Kollmann, Kříž. Diváci: 150.

Semice: Vondrášek – Sádlo, Holub, P. Valach – Šourek (57. Forman), J. Keclík, Zborník, Kačírek – Blažek – M. Valach (57. Veleman), Linhart.