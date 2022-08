Po porážce 1:2 v derby na Lokomotivě nedokázal „Čtyrák“ přetlačit na domácím stadionku Lišov a bod za bezbrankovou remízu nemohl kouče těšit. „Trenér Pavel Tobiáš sice vždycky říkával, že každý bod se počítá, ale vzhledem k průběhu zápasu je to pro nás obrovská ztráta. První poločas byl vyrovnanější a hosté zlobili z nějakých brejků. Ale ve druhé půli jsme měli soupeře zapřaženého na půlce. Jenže gólové situace nejsme schopni vyřešit, finální přihrávku nedáme. A určitě se nemůžeme vymlouvat, že nám rozhodčí nepískl penaltu. To se prostě stane,“ kroutil Čepička hlavou nad bezzubou koncovkou svého týmu. „Naším útočníkům se v úvodu sezony prostě nedaří,“ jen bezmocně pokrčí rameny.

Těch úplně gólových příležitostí si však domácí celek v utkání zase tolik nevytvořil. „Chybí nám právě ta finální přihrávka. Dostaneme se do blízkosti soupeřova vápna, nebo i do něj, ale pak to většinou pokazíme. A to je bolest, která nás provází už docela dlouho,“ stýská si zkušený lodivod.

Vstup do soutěže mužstvu nevyšel, přestože má za sebou skutečně povedenou letní přípravu. „Ta nám vyšla až nad očekávání. Trénovali jsme třikrát v týdnu ve dvaceti lidech, vyšly nám přátelské zápasy i turnaj v Plané. Povedla se rovněž generálka. Pak ale přijedeme na první mistrák na Lokádu a shoříme na proměňování šancí i alibismus. Dostaneme dva góly, které by neměli dostat ani dorostenci,“ kroutí hlavou. „Příprava byla super, to si opravdu nemohu vynachválit, ale zatím to výsledky bohužel nepřináší.“

V 1. A třídě by přitom letos Čtyři Dvory rozhodně nechtěly hrát druhé housle. „Na zápas s Lišovem jsme šli se šestnácti hráči a dvěma brankáři. To je jako ligový tým. S naší kvalitou bychom se měli stoprocentně pohybovat do třetího místa. Hluboká postoupila, ta je pryč. Otázka je, co čekat od nováčků soutěže, kteří údajně hodně posílili. Ale měli bychom se opravdu pohybovat někde na špici,“ je Čepička přesvědčen. „O to větší je škoda nepovedeného začátku. Jeden bod ze dvou zápasů je málo. Chybí nám góly,“ dobře si uvědomuje.

Klub pracuje také na zvelebení svého areálu. Nad rekonstruovanou tribunkou by se brzy měly otevírat nové šatny se zázemím. Stará budova s kabinami už má totiž dávno odslouženo. „Tribuna je hotová. Až se dobuduje budova se šatnami, zázemím a klubovnou, tak to bude super. Takhle už to mají skoro všude, kam přijedete. Na 1. A třídu budeme mít velice slušný areál, nebyl by špatný ani na krajský přebor, i když tak daleko zatím nemyslíme,“ šibalsky se usměje.