Branky: 62. Vojta, 72. Bujok - 4. Navrátil, 80. Král.

Domácí znovu potvrdili, že se jim na Roudné daří. Na jaře tohoto soupeře v těžkých podmínkách porazili a tyto ztracené body chyběly Roudenským k postupu do krajského přeboru.

Tentokrát přijel soupeř v roli obrovského favorita. "Sobotní zápas měl vše. Rychlost, důraz, nasazení a góly. Bohužel jsme nezachytili hned úvodní kontr hostů, který zvládli skvěle a šli do vedení 0:1. V tomto ohledu se musíme zlepšit. Stále jsme deset minut vždy v kabině a podle toho ty začátky vypadají katastrofálně. Poté jsme se oklepali a postupně tlačili na pilu. Srovnat jsme mohli Bujokem, který nejprve hlavou trefil gólmana a poté na brankové čáře skvěle zasáhl gólman Havlíček. Hosté ovšem měli rychlé brejky a z jednoho mohli zvýšit na 2:0. Poté se prodral Rataj, ale bohužel minul branku," komentoval první půli domácí trenér Jan Děd.

Po změně stran dokonce Čkyňští dokázali stav otočit. "Druhý poločas se nesl prakticky ve stejném duchu. Až do 62. minuty, kdy se po rohu prosadil Vojta a srovnal. A za deset minut nás hlavou Bujok poslal do vedení. Bohužel, pomalým přístupem v bránění rychlého Šrámka jsme umožnili pohodlně nacentrovat a Král se hlavou nemýlil - 2:2. V poslední desetiminutovce se snažila obě mužstva zvrátit vítězství na svou stranu. Hosté měli tutovku, ale přestřelili branku. My zase nedotáhli brejk dva na jednoho a tak se body spravedlivě dělily, jak poznamenal hostující kouč Cepák. Hosté potvrdili, že jsou výborným týmem. Výbornou kulisu vytvářeli domácí bubeníci, kterým patří velký dík," doplnil ke druhé části Jan Děd.