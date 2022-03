Branky: 22. Voráček, 65. a 84. Hanzlík, 73. Popelka. ČK: 1:0 (66. Bednařík). ŽK: 2:2 (Bednařík 2 – Lošek, Fajtl). Rozhodčí: Vican – Ondřej, Šimek. Diváci: 40.

Sestava Čimelic: M. Šípek – Klimeš (70. Dubský), Listopad, Bednařík, Rybák – Nekl, Maršík – Hegenbart, Říha, Šťástka – Petřík (85. Ulč).

K hráčům, kteří nemohli z různých důvodů nastoupit, se v týdnu před utkáním přidal i zdravotně indisponovaný trenér Tomáš Smrčina. Tým tak z lavičky vedl Václav Nosek. Čimelice potřebovaly proti Jankovu zabrat, aby se jim týmy před nimi nezačaly hned na začátku jara vzdalovat. To se však nepodařilo.

První poločas byl pro domácí hratelný, ale ve druhém již na hřišti kraloval Jankov. „První půle byla více než vyrovnaná. Byl to více boj než fotbal a každý tým si vytvořil po jedné šanci. Jankov ji proměnil, my bohužel ne. Navíc před gólem, který jsme dostali, přišla ztráta míče v pokutovém území soupeře, během pěti vteřin rychlý brejk a nešťastný gól. První půle byla remízová. Ve druhé půli přišel rozhodující moment s faulem před našim vápnem a Jankov dal druhý gól z trestňáku. Hned nato jsme šli do deseti a pak již to byl zmar. Ve druhé půli jsme si nevypracovali nic. Za druhou půli si Jankov jednoznačně zasloužil vyhrát,“ hodnotil utkání Václav Nosek.

K dalšímu duelu jedou Čimelice do Protivína, který je v tabulce o místo před nimi. „Těšíme se na přírodní trávu. Rádi se již zbavíme umělky. V týdnu již potrénujeme na přírodní trávě u nás v Čimelicích a v Protivíně to již bude něčem jiném,“ hledí k dalšímu duelu V. Nosek.