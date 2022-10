Dolní Dvořiště – Mirovice 3:4 (2:1). Tesař 2, Štifter – M. Štochl 2, Císař a Převrátil.

„K utkání s Dolním Dvořištěm jsme přistoupili s jistou pokorou, jelikož domácí obrali o první body vedoucí Strunkovice. První obrovskou šanci jsme si vytvořili v 7. minutě, kdy Vlasta Ševr překonal domácího gólmana, ale na brankové čáře ho zastoupil hráč. Z protiútoku však zakončili domácí a bylo 1:0. Podařilo se nám brzy vyrovnat z kopačky Matěje Štochla. Poté jsme převzali uzemní převahu, ale do nějakých velkých šancí jsme se při dobře hrající domácí obraně nedostávali, a když už, končily v rukavicích brankáře nebo vedle domácí brány. Ve 41. minutě po nakopnutém míči uklouzl náš brankář Čejdík a domácí šli snadno do vedení 2:1. V kabině nastalo trochu mytí hlav, ale s odhodláním udělat něco s výsledkem jsme nastoupili do druhého poločasu. Naše desetiminutovka mezi padesátou a šedesátou minutou byla famózní. Nejprve v 50. minutě doklepl do branky odražený míč Honza Císař, v 55. minutě se trefil nádhernou střelou do šibenice Matěj Štochl a otočil stav utkání. Naší parádní desetiminutovku zakončil při prvním doteku s míčem střídající Kuba Převrátil. V této době jsme na hřišti jasně přehrávali domácí. Ti ještě vykřesali naději na vyrovnání snížením na rozdíl jedné branky asi v 67. minutě střelou z dálky. Jednobrankové vedení jsme zaslouženě do konce uhájili a odvezli z D. Dvořiště tři body. Ke kvalitě utkání jistě přispěli hráči obou mužstev, ale i trojice rozhodčích. Domácí určitě ještě neřekli poslední slovo, protože jejich mladé mužstvo a rozumní funkcionáři mají velký potenciál pro budoucnost,“ shrnul utkání mirovický Břetislav Mikeška.

SKUPINA B

Nemanice – Bernartice 0:9 (0:4). Homola, Peterka a Pěchota 2, Novák, Šťástka a Rakovan.

Bernartičtí na hřišti posledního celku tabulky nic nepodcenili a s chutí si zastříleli. To je ve vyrovnané tabulce vyneslo do jejího čela. V dalším kole jedou Bernartice znovu ven, tentokrát na hřiště nepříjemné Slavie České Budějovice.

Třebětice – Kovářov 5:1 (2:0). Habr 2, Trávníček, Nehyba a Kelbler – Brůžek.

Domácí tým potvrdil, že ne náhodou se tlačí do horních pater tabulky. Naopak Kovářovu se v této sezoně příliš nedaří a pomalu se propadá tabulkou. V příštím kole přijede do Kovářova Jistebnice a domácí již musejí nutně bodovat, aby se nenamočili do záchranářských problémů.