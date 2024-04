Zápas byl dost fyzicky náročný od samého začátku. V prvním poločase jsme se přizpůsobili stylu hry domácích, což byly pouze nakopávané míče. To rozhodně není styl, kterým se chceme prezentovat. Kuba Říský vstřelil, řekl bych, dost šťastný gól po rohu. Ke gólu přispěla i nedůslednost v našem bránění. V druhém poločase jsme hru zlepšili a domácí zatlačili. Bohužel vyrovnávací gól přišel pozdě. Vyhrát jsme i tak mohli, trefili jsme břevno domácí branky. Každý bod pro nás má hodnotu zlata, ale v Oseku to pro nás byla ztráta.

Na jaře jste nasbírali sedm bodů a opustili poslední příčku. Cítíte to tak, že už jste z nejhoršího venku?

Opustit poslední příčku tabulky je samozřejmě pozitivní, ale čeká nás ještě spousta zápasů. Z nejhoršího venku rozhodně nejsme. Hned v dalším kole nás čeká Třeboň, což je hodně silný tým. Ale i v tomto duelu se budeme snažit bodovat a dalším krůčkem se přiblížit k vytoužené záchraně.

Sledujete také vývoj na konci tabulky v divizi, nebo to jde úplně mimo vás?

Výsledky v divizi sleduji pravidelně, bodové zisky jihočeských týmů mě samozřejmě těší. Nicméně my si záchranu musíme vybojovat sami.

Velkým handicapem pro Semice mělo být to, že na jaře nehrají na vlastním hřišti, ale zatím se zdá, že vám to vůbec nevadí?

Rozhodně bychom raději hráli na domácím hřišti, ale handicap je to spíše pro naše fanoušky. Nechodí v takovém počtu jako v Semicích. My se soustředíme na každý zápas tak, jako kdybychom v Semicích hráli. Na nové semické hřiště bychom se měli vrátit v létě, a já pevně věřím, že fanoušci budou moci sledovat zápasy krajského přeboru.

Tréninky a domácí zápasy absolvujete převážně na umělce, což pro fotbalistu, zvlášť za pěkného počasí, asi není moc příjemné?

Pro nás „starší“ to rozhodně příjemné není. Po každém zápase přemýšlím, do jakých lázní pojedu na regeneraci.

Může to být na druhou stranu pro vás i výhoda vzhledem k tomu, že soupeři už si na umělce hrát odvykli?

Malá výhoda to asi je, ale všechny týmy se na umělé trávě připravují na jarní část sezony. A není to tak dlouho, co zimní příprava skončila.

Těšíte se na výjezdy k soupeřům, že si zahrajete na přírodním trávníku?

Asi každý fotbalista uvítá sehrání zápasu na přírodní trávě. My máme přislíbeno odehrání dalších „domácích“ zápasů na přírodním trávníku, tak snad tomu tak i bude.

Říká se, že druhá sezóna je pro nováčka často těžší než ta první. Platí to i o Semicích?

Ano, toto je takové nepsané pravidlo. Musíme si přiznat, že do této situace jsme se dostali pouze naší vinou. Tréninková morálka a přístup některých jedinců byla v podzimní části velice tristní. Mysleli si, že lze hrát krajský přebor bez tréninků. Ale to rozhodně pravda není! Absolvovali jsme náročnou zimní přípravu a musím kluky za přístup pochválit.