Na chvostu se Čimelice pohybovaly až do poloviny října. Pak došlo k výměně trenéra, Pavla Schorníka nahradil Jan Růžička, a ve zbývajících šesti zápasech prohrály Čimelice už jen jednou. V tabulce se tým vyšplhal na 12. místo a zima tak byla v Čimelicích přece jenom klidnější.

Nejzajímavější změnou, která se přes zimu v klubu udála, je ta na trenérském postu. Růžička se vrátil na pozici manažera a vedení přivedlo z Písku trenéra Rostislava Grossmanna.

Ten zná místní prostředí velice dobře. „S vedením čimelického klubu se znám už dlouho a pojí nás přátelské vztahy. Podzimní zápasy Čimelic jsem pozorně sledoval a znám osobně i pár hráčů. Některé jsem v minulosti trénoval,“ těší se na nové angažmá Grossmann.

Fotbalisté Čimelic se připravovali na jarní část sezony v Písku, odkud většina z nich pochází. „Mám osvědčený model, který funguje. Využívali jsme menší hřiště v areálu základní školy a také hřiště s umělým trávníkem. Kromě toho jsme navštěvovali posilovnu, takže v tomto ohledu můžeme být spokojeni,“ chválí si kouč Čimelic.

Jediné, co mu trochu dělalo na čele vrásky, byla docházka na tréninky. Nebyl to prý ale zas tak velký zádrhel. „Samozřejmě by bylo hezké mít na tréninku dvacet lidí. Takhle to ale má v krajském přeboru většina týmů. Hráči chodí do práce, studují, mají rodiny, a na to vše musíme brát ohled. Taková je realita,“ nestěžuje si Rostislav Grossmann.

V plánu měl odehrát šest přípravných zápasů a i to se podařilo podle plánu. Výsledky už tak lichotivé nebyly, trenér jim ale příliš velkou váhu nepřikládá. „Samozřejmě, každý zápas chceme vyhrát, ale v přípravě nejsou výsledky až tak důležité. My potřebujeme být v top formě 17. března, kdy hrajeme první mistrovské utkání proti Lomu, ne 15. února,“ poznamenal trenér.

V přípravných duelech mu chybělo několik klíčových opor. Během utkání také trenér střídal hokejovým způsobem. „Není to ideální a kvalitě hry to zrovna neprospívá. Chtěl jsem ale, aby všichni hráči byli v pohybu. O nějakou taktiku nešlo,“ vysvětluje Rostislav Grossmann. Generálkou bylo nedělní utkání s účastníkem I. B třídy Hradištěm.

Kádr se během zimní přestávky příliš nezměnil. Do Blatné odešel, jak bylo dohodnuto, Štěpán Říha. Z Hradiště má naopak do Čimelic namířeno Miloslav Mezera. Protože se fotbalisté Čimelic připravovali celou zimu v Písku, odehrají zde 17. března rovněž úvodní mistrovský zápas jara proti Lomu. „Naše hřiště v Čimelicích ještě pošetříme. Další utkání v Katovicích už odehrajeme předpokládám na přírodní trávě a potom už se přesuneme do svého domácího prostředí v Čimelicích. Duel třetího jarního kola proti Jankovu již odehrajeme na našem hřišti,“ prozrazuje kouč Grossmann.

Ví, že jaro bude těžké, protože o záchranu bude bojovat víc jak polovina soupeřů. Rostislav Grossmann si ale myslí, že má k dispozici dostatečně široký a taký zkušený tým s řadou univerzálních hráčů, kteří mohou nastoupit na jakémkoliv postu.

A jak se trenér těší na jarní premiéru s mužstvem Lomu? „Lom má venkovní bilanci absolutně nejlepší ze všech. Bude to těžký soupeř, ale pokud se chceme zachránit, nemůžeme si vybírat, s kým budeme bodovat a s kým ne. K prvnímu zápasu musíme přistoupit s respektem a pokorou, určitě ale budeme chtít vyhrát,“ říká Grossmann.

Na snímku jsou - Horní řada zleva: Trenér Rostislav Grossmann, sportovní manažer Jan Růžička, R. Převrátil, V. Nosek, T. Froněk, T. Zelenka, P. Hovorka, J. Mezera, J. Viták, vedoucí týmu Zdeněk Kadlec, tiskový manažer Josef Ťupa.

Dolní řada zleva: M. Bednařík, M. Káš, D. Varhan, V. Hegenbart, K. Krt, M. Řežábek, M. Pohnán, M. Viták, P. Listopad. Chybí: Přibyl, Němec, Nekl, Rambous, Řezáč, Pšenička.