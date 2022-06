Branky: 27. Šťástka, 42. (PK) Nekl - 53. a 64. (PK) Krejčí, 80. Máška.

Čimelice: Šípek - Klimeš, Hegenbart, Pšenička, Nosek – Ulč (70. Kulas), Káš, Nekl, Petřík – Šťástka, Říha. Strakonice: Lízal – Zahrádka, Žáček, Rozhoň, Čapek – Nosek (72. Šourek), Funda (46. Míčka), Děd (46. Zelenka), Máška – Doležal (82. Zábranský), Krejčí (90. Kafka).

„Porážka strašně mrzí. Měli jsme oproti minulému týdnu úplně jinou obranu, když nám z ní vypadli všichni čtyři hráči. Lepili jsme to s Hegenbartem na stoperu a Noskem na beku. V první půli jsme hráli výborně, vedli 2:0. Soupeř neměl vůbec nic, nedal si tři přihrávky za sebou. Na začátku druhé půle nás Junior zmáčkl, měl tam dvě tutovky, které nedal, my za stavu 2:0 šli čtyři na jednoho, mohli to sehrát do prázdné brány, ale kluci to zadrbali a z brejku jsme dostali kontaktní gól. Pak jsme se složili a před koncem utkání dostali na 2:3. Ještě za stavu 2:2 jsme tam měli dvě dobré šance, kdy se to dalo zlomit zase na naši stranu. Vydrželi jsme celý zápas fyzicky, sedmdesát minut byli lepší, ale výsledek nula,“ hodnotil utkání čimelický trenér Tomáš Smrčina a doplnil: „O půli jsme klidně mohli vyhrávat o čtyři góly a nakonec si to prohrajeme. Ale takových zápasů bylo více. Podobné to bylo doma s Osekem, s Dražicemi jsme byli lepší, na Táborsku jsme vedli o dva góly a nedotáhli to.“

"Utkání jsme začali velice špatně. Měli jsme obrovské problémy v záloze. Čimelice hrály velice dobře a jejich výkon vůbec nevypadal na to, že jsou předposlední v tabulce. Dostali jsme po chybě ve středu hřiště a následné průnikovce gól. Pak přišla penalta za ruku a o půli to bylo o dva góly pro domácí. V poločase jsme udělali dvě změny. V úvodu druhé části jsme trefili břevno, pak se trefil Krejčí a vyrovnávali z penalty. V závěru utkání jsme přidali třetí gól, zatáhli to a výhru udrželi,“ shrnul utkání strakonický trenér Luděk Cimrhanzl a doplnil: „V poločase jsme si řekli, že je třeba se rychlým gólem dostat zpět do hry. Nakonec to vyšlo, máme tři body, již jsme je moc potřebovali.“