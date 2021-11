Táborsko B – Milevsko 1:2 (0:0). Tijani (PK) – Kortan a Málek.

Sestava Milevska: Dvořák – Novotný, Vakoč, Hejl, Málek – Souček, Marvan, Barda, Přibyl (84. Kálal) – Kortan, Hadáček (81. Velek).

„V prvním poločase bylo Táborsko o něco lepší, když mělo v sestavě dva velmi kvalitní pendly z áčka. Ti nám dělali velké starosti a dá se říci, že jsme přežili jakousi klinickou smrt, když to náš kapitán kolem dvacáté minuty vykopával z prázdné brány. O půli to bylo bez branek a myslím si, že jsme měli kopat penaltu. Sudí to však posoudil jinak. Byli jsme spokojeni, hráli jsme z defenzivního bloku a pokoušeli se o brejky. I když jsme dvacet minut před koncem dostali branku z penalty, nic jsme neměnili. Podařilo se nám dát z brejku krásný gól na 1:1. Určitě bychom byli i s bodem spokojeni, ale těsně před koncem se nám vydařil další brejk, před vápnem byl faulován Dan Velek a Martin Málek to krásně trefil z trestňáku přes zeď a vezeme si tak krásné tři body,“ komentoval utkání trenér Martin Petr a doplnil: „Nějaké body jsme v závěru podzimu uhráli, takže spokojenost.“

Blatná – Protivín 2:4 (1:2). Peleška a Uldrich – Z. Vorel a Říha 2.Sestava Protivína: Hanus – Zach, Štěpka, Barbotkin – Buko Leroy (63. Kvasnička), Bečvář, Vorel Zbyněk, Nedvěd (63. Hrynevich) – Hrachovec (71. Dan), Vorel Jaromír, Říha (55.Urban).

„Povinné, důležité a zároveň těžké vítězství, které jsme si sami zkomplikovali. Do desáté minuty jsme zahodili tři gólové příležitosti a za to nás domácí potrestali v 19. minutě úvodním gólem. Nám se naštěstí dvěma slepenými góly podařilo skóre ještě do poločasu otočit v náš prospěch. Ten samý kousek se nám podařil i na úvod druhého poločasu stejnou dvojicí hráčů Zbyňkem Vorlem a Martinem Říhou a odskočili domácím na rozdíl tří branek. Domácím se již pouze podařilo korigovat na konečných 2:4,“ komentoval utkání protivínský trenér Miroslav Říha s tím, že nejlepšími hráči Protivína byli Zach, Vorel Zbyněk a Říha.

Čimelice – Český Krumlov 0:5 (0:3). Strapek 2, Kuna (PK), Vávra a Růžička. ČK: 1:0 (33. Káš).Sestava Čimelic: Nosek – Smetana, Listopad, Bednařík, Pšenička (23. Varhan) – Káš, Hegenbart – Hák (84. Kostohryz), Říha, Dubský (81. Ulč) – Mezera.

„Výsledek 0:5 je sice vysoký, ale na druhou stranu my hráli prakticky celý zápas v deseti. Ale odpovídá to rozpoložení, v jakém jsme. V bráně jsme opět neměli gólmana, ale hráče z pole. Nastoupili jsme sice v jedenácti, ale bez hráče na vystřídání. Další hráči měli přijet až po začátku zápasu a v desáté minutě se nám zranil Pšenička. Než přijel první náhradník, tak jsme hráli v deseti, a když přišel na plac, tak se vzápětí nechal zbytečně vyloučit Káš, takže jsme hráli znovu v deseti. Na Krumlov jsme celkově šanci neměli, i když jsme jim mohli třeba dva góly vstřelit. Za stavu 0:3 jsme to mohli zkorigovat, mohlo to vypadat o něco lépe, ale v těch deseti jsme zkrátka neměli nárok. Ještě že je již konec podzimu,“ shrnul utkání čimelický trenér Tomáš Smrčina.