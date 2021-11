Protivín – Tatran Prachatice 1:1 (1:1). 31. Z. Vorel – 32. Kasík.

Na hřiště týmu ze spodní poloviny tabulky zajížděli Prachatičtí s tím, že by si rádi odvezli všechny tři body. „Nějaké velké zklamání to není. Protivín měl šance, my ve druhé půli asi o něco více. Kdybychom dali z brejku gól, asi bychom to zvládli lépe. Naopak domácí v závěru kopali trestňák z hranice vápna, takže v tomto kontextu bod dobrý. Byl to fotbal solidní úrovně. Protivín je doma silný a bod musíme brát, i když jsme samozřejmě chtěli všechny tři. Bylo na ně, ale chyběla větší kvalita v koncovce. Jak nám tam minule proti Jankovu padlo vše, do čeho jsme kopli, tak jsme tentokrát góly nedali. Ale je třeba respektovat kvalitu soupeře. Hlavně v prvním poločase to bylo naprosto vyrovnané,“ shrnul utkání prachatický trenér Josef Raušer.

Jedinou branku Prachatic dal Adam Kasík, který odehrál první polovinu podzimní části právě v dresu Protivína. Měl za gól vypsánu nějakou speciální prémii? „To si vyřeší pokladník, bez povšimnutí to stoprocentně neprojde,“ dodal s úsměvem prachatický trenér.

Podzimní část sezony Prachatičtí zakončí v sobotu 6. listopadu, kdy od 14 hodin hostí nevyzpytatelný celek Dražic.