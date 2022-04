Branky: 12. Šimůnek, 60. Míka – 32. Průcha. Sestava Blatné: Chlanda – Levý (82. Hrádek), Kůst, Bláha, M. Sedláček – Bulka (90. Maleček), Hlaváč, Čadek (54. Říha), Míka – Šimůnek, Král (89. J. Sedláček).

Blatenští fotbalisté slaví druhou jarní výhru a stáhli náskok Čimelic na čtyři body. „Na dobrý fotbalový výkon z utkání s Osekem jsme tentokrát až tak nenavázali. Bylo to upracovanější. Soupeř byl tentokrát fotbalovější, lépe kombinoval. Naštěstí jsme to byli my, kdo brzy po standardní situaci šel do vedení. Míč vracel do sítě Šimůnek. Po půl hodině hry jsme zbytečně ztratili míč uprostřed hřiště a soupeř srovnal z brejku. Hrálo se nahou dolu, ale bylo tam plno nepřesností, hlavně z naší strany. Bylo to od nás trochu ustrašené. Vázla kombinace a prakticky se nehrálo po stranách. Naštěstí jsme po hodině hry dali po centru Bulky z pravé strany Míkou na 2:1. Hosté několikrát nebezpečně zahrozili, zejména ze standardek. Špatně jsme hlídali jejich náběhy. Naši výhru dvěma výbornými zákroky zachránil gólman Jarda Chlanda. Výhra byla hodně upracovaná. možná by zápasu více slušela dělba bodů, ale na to se nehraje, gólů jsme my dali více. Velká spokojenost. Po nulovém podzimu jsme teď již dvakrát vyhráli proti dobrým soupeřům a doufejme, že to nejsou poslední body,“ shrnul utkání blatenský trenér Jaroslav Voříšek.

Čimelice – Osek 0:2 (0:1)

Branky: 7. D. Říský, 66. M. Carda. Sestava Oseka: Křížek – P. Rybák, Kubiš, Krejčí, Kuneš – Čapek, Němeček, Šrámek, Sigmund (83. D. Rybák) – Carda, D. Říský.

Osek již potřeboval zabrat a kde jinde než na hřišti trápících se Čimelic. „I když se Čimelicím výsledkově nedaří, fotbalově to nehrají špatně. Na to jsem kluky upozorňoval. Dobře kombinují, mají dobrý střed zálohy. My však soupeře pustili do jediné pološance, kterou Petřík neproměnil. Domácí měli optickou převahu, my však hráli dobře defenzivně a chodili do brejků. Navíc jsme trefili břevno a tyčku a měli další šance. Oproti výkonu v Blatné byla tentokrát naše hra diametrálně odlišná. Všichni to odmakali na sto procent,“ hodnotil utkání trenér Oseka Josef Mráz a pokračoval: „Vedoucí gól dal David Říský. Po dlouhém balonu za obranu Sigmund unikl po lajně, dal to pod sebe, David Říský se uvolnil přes beka a dal to kolem gólmana. Při druhém gólu to gólman po našem centru vyrazil a Carda míč vrátil do sítě.“

Junior Strakonice – Rudolfov 1:2 (1:2)

Branky: 43. Šourek – 15. Říha, 32. Sládek. Sestava Junioru: Lízal – Šimek, Žáček, Rozhoň, Čapek – Benedikt (48. Míčka), Staněk, Zahrádka, Funda (24. Máška), Chalupa (24. Nosek, 81. Petráň) – Šourek.

Junior chtěl tři body, výkon tomu však neodpovídal. „Podali jsme špatný výkon. Chtěli jsme na ně vletět, ale nechytli jsme úvod zápasu. Pak přišly velké individuální chyby a soupeř dal dva góly. Do poločasu jsme ještě dali Šourkem kontaktní gól a to vypadalo docela solidně. Ale vzápětí penalta, kterou Lízal naštěstí chytil. Půle mohla být 1:3. O přestávce jsme si řekli, že do toho vletíme, ale nic. Soupeř to hrál chytře. Tahali čas, na druhé straně my si nedali tři přihrávky po sobě. Pak jsme vysunuli stopera, hráli dlouhé balony do vápna, ale neměli žádné odražené balony. Neměli jsme ani žádnou standardku. Byly tam náznaky bojovnosti, snaha se nedá upřít, ale kvalita zkrátka chyběla. Ztratili jsme tři body a jedeme do Třeboně, takže budeme pod tlakem,“ komentoval duel strakonický trenér Luděk Cimrhanzl.