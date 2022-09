Mirovice – Vodňany 4:1 (1:1). 14. R. Peterka, 79. M. Štochl, 81. J. Císař, 86. O. Kocourek – 43. J. Vodňanský vlastní.

„Utkání prvního a třetího celku tabulky přineslo fotbal zajímavé úrovně, kdy hosté s velmi zkušeným kádrem hráli ze zajištěné obrany a nám nezbývalo, než tuto obranu zkusit překonat. Poprvé jsme udeřili již ve čtrnácté minutě, kdy se trefil Peterka. Od této chvíle jsme vodňanské hráče uzamkli na jejich polovině a k velkým příležitostem jsme je nepouštěli. Zato my jsme se předháněli v zahazování gólových šancí, jmenovitě Janota dvakrát, Kocourek a Vondrák. No a ke konci poločasu přišel trest v podobě nepodařeného odkopu Kuby Vodňanského, který byl nasměrován do sítě vlastní branky. A tak místo poločasu pro nás příznivého stavu se šlo do kabin za stavu 1:1,“ komentoval první půli mirovický Břetislav Mikeška.

„Do druhého poločasu jako by nastoupila dvě rozdílná mužstva, kdy vodňanská zkušenost nás dokonale zmrazila a byli to právě kluci z Vodňan, kteří nás začali přehrávat. Vytvářeli si hodně standardních a rohových příležitostí, ze kterých neustále ohrožovali naši branku. Naštěstí pro nás však gól do naší sítě nepadl a ukázala se síla naší lavičky, kdy se na hřišti postupně objevil Matěj Štochl, Kuba Převrátil a Andrej Husár. Poslední jmenovaný svou přihrávkou v 78. minutě uvolnil Matěje Štochla a ten nezištně zakončil. Obrana hostí se složila a my jsme v závěru vstřelili ještě dvě branky Císařem a Kocourkem. Z utkání dvou rozdílných poločasů se musíme poučit, protože trestuhodně zahazované příležitosti v první půli by se příště mohly vymstít. Jinak kluky musím pochválit za jejich přístup a trpělivost, kdy naše lavička rozhodla zápas,“ doplnil k duelu Břetislav Mikeška.

SKUPINA B

Bernartice – Lišov 8:1 (5:0). 8. J. Novák, 10., 11., 48. a 67. A. Rakovan, 28. D. Novák, 40. V. Šťástka, 60. V. Charypar – 54. M. Faktor.

Kovářov – Mladá Vožice 2:5 (0:2). 62. L. Rak, 72. V. Růzha – 25., 62. a 89. J. Pešek, 35. O. Sůva, 78. P. Kukla. ČK: 1:0 (90. L. Holub).