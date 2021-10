Český Krumlov – Tatran Prachatice 2:0 (0:0). 85. Vávra, 89. Růžička. Sestava: Hopfinger – Jar Rauscher, Kupka, Pravda, Hušek – Makoš, Hornát, Sova (77. Kasík), Babka, M. Sedláček – Pecka.

„V prvním poločase jsme měli tři zajímavé brejky, které jsme asi mohli vyřešit lépe. Ale jinak byl Krumlov v prvním poločase lepší. Měl balon pod kontrolou a větší pohyb, ale z toho jen jednu či dvě větší šance, které zachránil Pepa Hopfinger. Ve druhé půli jsme hru vyrovnali. Dvacet minut jsme byli lepší, své šance ale nedali. Měli jsme dvě či tři, na druhé straně soupeř dvakrát nastřelil břevno. Když to vypadalo, že se zápas schyluje k remíze, udělali jsme hrubou chybu a soupeř to potrestal. Druhý gól již nic neřešil. Ale padl znovu po naší chybě,“ shrnul utkání prachatický trenér Josef Raušer.

Měl zápas svou kvalitou parametry boje o čelo tabulky, nebo to byly více šachy? „Myslím si, že zápas parametry boje o špic krajského přeboru měl. Bylo tam hodně soubojů, plno pohybu, ale znovu říkám, Krumlov byl o něco šťastnější a asi i o málo lepší. Zkrátka pokud děláme takové chyby, tak nemáme na čele tabulky co dělat. Musíme hrát bez chyb. To se nám nedařilo v Krumlově, předtím ve Strakonicích a Olešníku. Proto jsme tyhle zápasy prohráli. Až tyto chyby přestaneme dělat, tak můžeme myslet na to, že bychom tyto týmy mohli porážet. Ale klukům nemám asi co vytknout. Že se udělá chyba, to se stane, ale je fakt, že my jsme za každou hned potrestaní,“ doplnil k utkání trenér.

Minule šel poprvé v sezoně do brány Josef Hopfinger a nyní na něho čekal zápas podzimu. Svou roli zvládl. „Pepa byl jedním z našich nejlepších hráčů. I při tom prvním gólu domácích první šanci chytil. Chytal dobře. Je dobře, že již problémy na tomto postu nemusíme řešit,“ pochválil gólmana Hopfingera trenér Raušer.

V dalším kole hostí Prachatičtí v sobotu od 15.30 hodin na svém hřišti Jankov.