Protivín – Třeboň 0:1 (0:1). 33. Bartoš.

Sestava Protivína: Hanus – Barbotkin (79. Říha), Vojta (30. Dan), Vorel Zbyněk, Zach (58. Nedvěd) – Kvasnička (46. Hrynevich), Bečvář, Štěpka (71. Urban), Jiskra, Vorel Jaromír – Hrachovec.

„První poločas se nám vůbec nepovedl, soupeř byl odvážnější a přesnější a výstavním gólem z pětadvaceti metrů šel po zásluze do vedení. Ve druhé půli jsme udělali několik změn, které oživily naši hru, vypracovali jsme si několik standardek, ale bohužel jsme z nich nic nevytěžili a jelikož nám kombinace vázla, ze hry jsme se k ničemu nedostali. A i když soupeř nedotáhl některou ze svých šancí k jištění vedení, po zásluze vyhrál,“ komentoval utkání protivínský trenér Miroslav Říha.

Čimelice – Táborsko B 0:1 (0:1). 12. Čapek. ČK: 1:0 (81. Mezera).

Sestava Čimelic: Nosek – Smetana, Listopad, Pšenička, Rambous – Káš (84. Hák), Maršík – Hegenbart, Šťástka (63. Mezera) – Říha – Petřík.

„Pro nás to byl takový ten zápas blbec. Soupeř přijel s několika hráči širšího kádru áčka, ale nebylo to tak, že by nás drtil. Hosté byli silní na míči, ale střídaly se pasáže, kdy hráli více oni a pak zase více my. Sice jsme si nevytvořili nějaké velké tutovky, ale gól jsme soupeři prakticky darovali, když jsme dali krátkou malou domů. Za stavu 0:1 jsme neproměnili penaltu a pak ještě neproměnili jednu velkou šanci. Remíza by tomu asi slušela více. V posledních deseti minutách, když jsme to otevřeli, tak soupeř trefil břevno a měl ještě šanci, ale zase tak špatný výkon, abychom prohráli, jsme nepodali,“ hodnotil utkání čimelický trenér Tomáš Smrčina.

Milevsko – Osek 0:5 (0:1). 12. D. Říský, 53. Hoch, 54. Brabec, 75. J. Říský, 89. Maroušek. Sestava Milevska: Dvořák – Kálal, Barda, Pich (76. Velek), Marvan – Málek, Souček (83. Přibyl), Süsmelich (60. Novotný), Kortan – Kutil (60. Dvořák), Hadáček.

„První poločas byl z naší strany hodně dobrý. Dle mne jsme mohli mít i výhodu pokutového kopu, ale nestalo se tak. Prohrávali jsme po střele k tyči 0:1. Druhé dějství však na hřišti ukázalo zkušenost a vyzrálost hostů proti našim mladíkům a výsledek je, jaký je. Více asi nemá cenu hodnotit. Naše dvě tyče a šance ukázaly naší potenci,“ shrnul utkání milevský trenér Miroslav Strnad s tím, že nejlepším hráčem domácích byl Marvan.