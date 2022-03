Jaká byla zimní příprava prachatických fotbalistů? Druhý tým tabulky půjde do jara oslaben odchodem o nejlepšího střelce Matyáše Babku. Bude to jediné oslabení? Do přípravy prakticky nezasáhl šikovný záložník Jakub Sova, jak to bude s ním? A co bude prioritou pro jaro? Na to vše odpovídá trenér Josef Raušer.

Začali jste přípravu na začátku ledna. Máte za sebou řadu přípravných zápasů. Spokojenost s přístupem hráčů?

Až tolik o spokojenosti nemůže být řeč. Spíše jsme se vlivem různých faktorů nescházeli. Někteří hráči netrénovali vůbec, někteří normálně, jiní hodně. Zkrátka půjdeme do mistrovských zápasů s očekáváním, jak to vlastně všechno bude.

Vždy se říká, že na generálku by měla být již vyladěná sestava. Proti Rakušanům to byla spíše směsice ze všech klubových týmů. Ideální jedenáctku tedy máte dopředu v hlavě?

Tím, že oproti podzimu odešel Babka, tak je kádr poměrně jasný. Uvidíme, kdo všechno bude zdravý. Ještě se v týdnu může spousta věcí změnit, takže uvidíme, jak to na Milevsko postavíme. Možná to bude pro nás všechny překvapení. Jsou tam zranění, někteří moc netrénovali, uvidíme.

O odchodu Babky se vědělo již delší dobu. Neviděl jsem však na žádném přípravném zápase ani Jakuba Sovu, jak to s ním vypadá?

Kuba Sova se zatím nezapojil. Důvody neznám. Uvidíme. Když jsem s ním mluvil, tvrdil, že se zapojí. Zatím nic. Hráče asi k trénování přemlouvat nebudu.

Ve všech přípravných zápasech se představili mladí kluci na přelomu dorostu. Odehráli dobré zápasy. Počítá se s nimi?

Tihle mladí kluci jsou pozitivem zimní přípravy. Trénují s námi Srch, Wagner a Pravda. Jsou budoucností Prachatic, ale musí dál chtít na sobě pracovat. Myslím si, že minimálně jeden z nich vyběhne proti Milevsku v základní sestavě. Mají kvalitu, chuť a v zápasech s dospělými potvrdili, že na to mají.

Již po podzimu jsme hovořili o tom, že je třeba zkonsolidovat kádr tak, aby se zachránilo béčko. To začíná čtrnáct dní po áčku. Jsou zde posily, nebo se to řeší pouze skladbou zápasů o víkendu?

Skladba zápasů je jedna věc, druhou věcí je, že budeme vše kombinovat tak, aby mladí kluci, o kterých jsme mluvili, pomohli. Určitě si musíme pomoci i z áčka. Tím, že jsme nikoho nepřivedli, tak nás čeká náročné jaro a věřím, že to zvládneme. Záleží to zkrátka na hráčích, musejí chodit a hrát. Na druhé straně jsou ve světě horší věci. My tady můžeme svobodně trénovat a hrát. Je třeba si toho vážit.

Nejčastější slova při hodnocení zápasů již na podzim byla, že již chybí tolik a tolik bodů k záchraně. Po podzimu jste druzí se šesti body ztráty na Český Krumlov. Hned v prvním jarním kole jede Krumlov do Olešníka a výsledek může situaci v tabulce zdramatizovat. Přehodnotili byste pak cíle?

My se chceme soustředit sami na sebe a nejprve na zápas s Milevskem. Vzhledem k průběhu přípravy je naší primární ambicí zachránit béčko v A třídě a vrátit to do nějaké stability. Ambice nahánět Krumlov nemáme. Samozřejmě budeme chtít vyhrávat a když se udržíme nahoře a bude to do posledního kola zajímavé, tak budeme rádi. Ale jak říkám, podle toho, kolik máme natrénováno, tak bych asi byl hodně velký optimista, kdybych měl tyto ambice.