České Budějovice – Fotbalisté Dynama zahájí jarní část II. ligy v neděli ve Vlašimi, kde ještě na podzim na hostování hrál dvacetiletý Daniel Mareček, jenž ale v této době bude do konce jarní sezony hrát právě v Č. Budějovicích.

Daniel Mareček se na zápas ve Vlašimi těší. | Foto: Deník/ jan Škrle

Před nedělním zápasem ve Vlašimi odpovídal na dotazy Deníku jižní Čechy.



Jak došlo k tomu, že místo ve Spartě, která si vás po podzimu z Vlašimi stáhla do zimní přípravy, budete na jaře působit v Dynamu?

Dohodlo se to na soustředění ve Španělsku, na kterém jsem byl se Spartou. Důvodem bylo to, že se v Budějovicích zranil Filip Havelka. Kdyby k tomu nedošlo, zřejmě bych tady nebyl.



Nebyl přesun z pražské Letné na jih Čech pro vás trošku zklamáním? Přece jen Sparta je Sparta…

Jenže ve Spartě je velká konkurence a právě na můj post tam je hráčů hodně a já bych se nejspíš do základní sestavy nedostal. Z možností jít někam na hostování byly Budějovice nejlepší volbou a já jsem rád, že tady jsem.



V Dynamu jste odehrál zatím dva zápasy a v tom prvním z nich proti Linci jste hlavně v první půli hráli výborný fotbal. Jak to vypadalo v generálce na Žižkově?

I tam jsme začali opět velice dobře a soupeře přehrávali svojí hrou, ale postupně to ztrácelo kvalitu. Soupeř totiž byl hodně bojovný, jeho hráči všechno z první nakopávali dopředu a taky se dost faulovalo, takže hra byla hodně rozkouskovaná. Byl to těžký zápas a remíza asi odpovídala.



Žižkov sice na podzim byl poslední, pořád je to ale soupeř ze druhé ligy, který se navíc na jaře určitě bude chtít posunout v tabulce výš.

Jasně, navíc jsme zápas odehráli vzadu s nulou, což je taky důležité. A bude to důležité i v zápasech o body, protože my určitě nějaké góly vždycky dáme.



Vy zatím na gól v Dynamu čekáte, byť jste slušnou šanci měl už ve svém prvním zápase proti Linci, ale gólman vám radost pokazil. Co na Žižkově, tam jste na gól neměl?

Měl jsem tam šanci, ale brankář to dobře chytil. Třeba se trefím teď ve Vlašimi…

I když jste v Dynamu krátce, poznat prostředí už jste jistě stačil. Jak se vám tady líbí?

Se vším tady jsem velice spokojen. Jak se zázemím, je tu krásný stadion i výborná regenerace, tak s kvalitou tréninků i zápasů. Taky kluci v mužstvu jsou bezvadní, prostě je to super.



Dynamo si vás vyhlédlo po zranění Filipa Havelky, jenž měl v týmu na podzim pevné místo. Jste si toho vědom?

Hráli jsme spolu ve Spartě v dorostu a já věřím, že se brzy vrátí a že si spolu zahrajeme i tady.



Jarní část sezony v neděli začínáte ve Vlašimi, kde jste byl celý minulý rok na hostování. Bude to pro váš tudíž hodně specifický zápas?

Trošíčku ano, nicméně teď jsem na hostování v Budějovicích, takže i ve Vlašimi to pro mě bude zápas jako každý jiný. Hodně se na něj těším a budu v něm chtít uspět.



Na podzim Vlašim tady prohrála gólem v samém závěru 1:0, to jste asi v tu chvíli byl hodně mrzutý, co?

Mrzelo mě to, samozřejmě. Celých devadesát minut jsme drželi remízu a pak jsme dostali gól. Takové góly jsou nejhorší, ty nejvíc mrzí.