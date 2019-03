Přestože utkání s Brnem už je minulostí a fotbalisté Dynama své úsilí v tomto týdnu plně věnovali přípravě na pondělní televizní duel v Ústí nad Labem, k velkému dramatu, jakým šlágr s Brnem určitě byl, se v rozhovoru s Ivo Táborským Deník jižní Čechy samozřejmě ještě vrací.



Nejdříve k té penaltě, kterou jste kopal v tak důležitém zápase a navíc za stavu 1:2. To jste si na ni tak věřil?

Souhlasím s tím, že to nebyla jednoduchá situace. Tím spíš, že pár minut předtím mělo penaltu i Brno a Magera ji nedal. Takže to byl těžký okamžik a dá se říct, že i zlomový. I když to, že jsme zápas tak fantasticky otočili, bylo zásluhou nás všech. Celý tým ukázal ohromnou sílu.



Jak vám bylo, když Brno po půli vedlo 2:0?

První gól, co jsme dostali, dalo Brno se štěstím. Při tom druhém jsme udělali chybu a paradoxně v situaci, na kterou jsme v týdnu několikrát připravovali. Ale takový je fotbal a já si hrozně cením, že ani za tohoto stavu to kabina nezabalila.



Brzy po půli jste snížili na 1:2, kdyby ale za tohoto stavu dal Magera z penalty na 1:3, už byste se asi těžko zvedali…



Jasně, bylo by to už hodně obtížné, nicméně já si i tak myslím, že bychom se za odvedený výkon nemuseli stydět. Myslím, že bylo vidět, že i za stavu 0:2 s tím chceme něco udělat.



Na stadion přišly přes čtyři tisíce diváků. Cítili jste, že je máte za sebou?

Samozřejmě a já jim musím za jejich podporu poděkovat. Sice jsem si všiml, že po druhém gólu v naší síti jich pár odešlo, ale to byla jejich chyba (úsměv)… Diváci však byli skvělí a před takovou kulisou je radost hrát.



Když jste v půli prohrávali o dva góly, navíc s tak silným soupeřem, pořád jste věřili, že byste zápas ještě mohli otočit ve svůj prospěch?

Já v půli vždycky chodím do kabiny kluky povzbudit a bylo tomu tak i tentokráte. Akorát teď hned jak jsem přišel, tak mi trenéři řekli, ať se jdu rozhýbat. Takže jsem stačil prohodit jen pár slov, nicméně jsem zaregistroval, že v kabině hlavy dole nebyly. To odhodlání bylo cítit.



V úvodu jarní části soutěže jste měli nepříjemný los, ale oba zápasy v řadě venku jste vyhráli a zvládli jste i šlágr s Brnem. Komplex nevydařeného jara je pryč?

Vstup do jara jsme zvládli výborně, ještě ale máme plno zápasů. A už teď v pondělí to v Ústí nebude snadné, chceme se ale porvat o tři body.