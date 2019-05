Stínem utkání bylo zranění kapitána Petra Jandy. Po utkání odpovídal na dotazy Deníku trenér Čížové Zdeněk Staroba.

Můžete stručně popsat, jak se vaše výhra rodila?

Hráli jsme proti kvalitnímu soupeři, který měl ve svém středu výborného Jana Štohanzla. V prvním poločase oba celky výborně bránily a do šancí se moc nedostávaly. My jsme měli ke vstřelení branky dvě solidní příležitosti. Jednu měl Šlapák ze hry a druhou Rozhoň ze standardky. V kabině nám ale bylo jasné, že to bude o jednom gólu, který rozhodne.

Co bylo nakonec pro výsledek zápasu rozhodující?

Rozhodující moment přišel v 56. minutě, kdy hostující Turák stáhl ve vápně našeho Martina Jirouše, který by jinak hlavou asi pohodlně skóroval. Turák už měl navíc předtím žlutou kartu, takže šel předčasně do sprch. Jirouš pak penaltu bezpečně proměnil. Projevilo se také to, že my jsme měli na hřišti pět kvalitních a zkušených fotbalistů, zatímco Aritma měla podobné hráče jen dva.

Jirouš pak přidal z penalty ještě jeden gól, předcházelo tomu ale situace po níž ze hřiště odkulhal zraněný kapitán Petr Janda. Jak to s jeho zraněním vypadá?

Tam došlo k nedorozumění mezi stoperem Aritmy a brankářem Stařečkem. Janda vystihl malou domů, chtěl si míč píchnout okolo gólmana, ale Stařeček ho sestřelil. Věřím, že to neudělal schválně, pro nás to byl ale nešťastný moment, protože nevíme, zda bude Janda schopen nastoupit k dalšímu utkání. Aspoň, že Jirouš dal z penalty druhý gól.