Táborsko si doma hladce poradilo s Ústím a s jistotou bude dál druholigové

Fotbalisté Táborska definitivně zpečetili prvotní cíl, který si do jarní části sezony přenesli. Po nedělním vítězství 3:0 nad Ústím nad Labem mohou směle vyplnit a zaslat přihlášku do příštího ročníku Fortuna národní ligy. Tři koal před koncem programu druhé nejvyšší soutěže se prodrali do horní poloviny tabulky a z osmé příčky budou už bez výraznějšího tlaku útočit na ještě vyšší mety.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

FC MAS Táborsko - FK Ústí nad Labem 3:0. | Foto: Tomáš Danko

Kanonýr Deníku KANONÝR DENÍKU: Dvacetiletý Jakub Kortan táhne útok ZVVZ Milevsko /FOTOGALERIE/ Mezi fotbalové kanonýry jsme tentokrát zavítali do Milevska. Nadějný Jakub Kortan… Přečíst článek > FC MAS Táborsko – FK Ústí nad Labem 3:0 (2:0) Branky: 23. Vozihnoj, 38. Krch, 83. Tijani. Rozhodčí: Proske – Pochylý, Poživil. Diváků: 776.

FC MAS Táborsko: Zadražil – Plachý, Navrátil, Mezera, Kosek – Krch (84. Mrsić), Holiš, Javorek (89. Thioub), Vozihnoj (89. Šplíchal) – Robakidze (61. Liepa), Tijani (84. Mach). V nedělním střetnutí s předposledním týmem Severočechů udělali hráči Táborska důležité dva kroky za důležitými třemi body hned v prvním poločase. Leoš Vozihnoj sice není považován za nepřekonatelného hlavičkáře, přesto právě on a právě hlavou otevřel skóre zápasu. Centr proměnil v podařenou akci – 1:0. Ještě před odchodem do šaten přišla gólová pojistka, o kterou se postaral důrazný mladík David Krch – 2:0. Po obrátce se hrál poměrně svižný a vyrovnaný fotbal, ale domácí celek byl produktivnější. Spolehlivý táborský brankář Adam Zadražil dokázal udržet ústecké střelce na uzdě, zatímco jeho protějšek ještě jednou kapituloval. Stalo se tak sedm minut před koncem z úniku Tijanyho po levé straně hřiště zakončeném neomylnou střelou podél hostujícího gólmana - 3:0.