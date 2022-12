K Jordánu přichází elitní střelec, který v minulé sezoně nasázel 15 druholigových branek. V aktuálním ročníku Fortuna národní ligy nastoupil do 9 zápasů a má na kontě 6 branek. Bojan nakoukl i do o první ligy, a to v dresu Opavy (22 utkání, 2 góly).

Angažování balkánského fotbalisty zdůvodnil trenér A-týmu FC SILON Táborsko Roman Nádvorník. „Musíme reagovat na pohyb hráčů v kabině. Naším cílem je posílit útočnou část hry, chceme zvýšit naši produktivitu. Bojan je hráčem, který se střelecky osvědčil ve druhé lize, má něco odkopáno i v první lize. Věříme, že nám pomůže se střílením důležitých branek,“ uvedl trenér Táborska, který se svými svěřenci zahájí zimní přípravu v pondělí 9. ledna 2023.

Autor: Luboš Dvořák