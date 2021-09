Po změně stran hosté zvýšili úsilí, navíc na hřišti přibyla i nervozita. Postupem času domácí znovu získali kontrolu nad děním na trávníku. Slibnou příležitost přidat třetí gól měl v 57. minutě po Matouškově úniku Vozihnoj, pálil ale vedle tyčky do zámezí. Sedm minut před koncem se domácí dočkali, po Matouškově akci pečetil zcela zasloužené vítězství Táborska třetím gólem střídající Kopečný .

A jeho svěřenci skutečně do zápasu vstoupili aktivně a už v 16. minutě dali první gól, když Tusjak zatáhl balon po levé straně a ukázkovým centrem našel Provazníka , na jehož ránu k tyči brankář Hasalík nedosáhl – 1:0 . Táborsko dál mělo více ze hry a v závěru úvodní půlhodiny svou aktivitu korunovali druhým gólem, jehož autorem byl po samostatném úniku Matoušek – 2:0 . Třinečtí se sice snažili držet krok, domácí ale byli daleko efektivnější a ze tří ran přímo na branku vstřelili dva góly – a to ještě ve 40. minutě Plachý po nádherném uvolnění a šikovné otočce trefil tyč Hasalíkovy brány.

K nedělnímu zápasu Fortuna národní ligy proti Třinci fotbalisté FC MAS Táborsko vybíhali v retrodresech, v Táboře totiž slaví 100 let klubu. Navíc při utkání byla sbírka peněz na léčbu nemocné dívenky Karolínky Kromkové. V přestávce zápasu čiunovníci Táborska a pozvaní hosté předali Kromkovým šek na úctyhodných 155 555 Kč, přičemž tato částka ještě není konečná.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.