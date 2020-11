Pro hráče, trenéry, klubové činovníky i fanoušky – byť do ochozů nemohou – je odsouhlasený restart profesionálních fotbalových soutěží výtečnou zprávou. Na návrat do mistrovského zápasového kolotoče jsou natěšení také v Táborsku.

Zatím poslední střetnutí odehráli fotbalisté Táborska před měsícem, kdy se rozešli smírně s Hradcem Králové. Už v tomto týdnu mohou znovu vyrukovat do boje. | Foto: Jan Škrle

Do boje by měli fotbalisté od Jordánu vyrukovat už o nadcházejícím víkendu, což potvrdil i ředitel klubu FC MAS Táborsko Josef Holub. „Připravujeme se na zápas v Blansku, který by se měl hrát v neděli dopoledne, a zároveň ladíme dohrávku s Vyšehradem. Ta by se mohla hrát už ve středu 11. listopadu,“ upřesnil.