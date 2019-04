„Porážíme se jednoduchýma chybami, které nejsou o taktice, ale o osobní zodpovědnosti konkrétních hráčů,“ po prohře 1:2 s Brnem si při svém hodnocení zápasu pro klubový web posteskl trenér Petr Mikolanda, dle něhož jeho svěřenci sice měli dobrý vstup do zápasu, ale nebyli schopni dát branku. „Naopak z minima šancí soupeře jsme sami gól dostali, když jsme neuhlídali Mageru. Navíc jsme se těsně před poločasem pohřbili hloupostí před vlastním velkým vápnem,“ zmínil trenér Táborska situaci ze 42. minuty, kdy Šembera zvýšil na 0:2.



Favorizovaná Zbrojovka tři body uhájila i po přestávce, ale s výkonem týmu trenér Pavel Šustr spokojen nebyl. Táborsko totiž v 67. minutě dalo kontaktní gól a v závěru sahalo po vyrovnání. „Já za těch dvacet minut jsem zestárl o dvacet let,“ s úsměvem uvedl pro klubový web brněnský kouč, dle něhož kontaktní gól Táborska padl po zbytečném faulu. „My pak znervóznili a přizpůsobili jsme se hře soupeře, což nás dostávalo zbytečně pod tlak. Sice jsme hlavní úkol v podobě výhry splnili, ale výkon to z naší strany tak kvalitní nebyl,“ konstatoval Šustr.



Pro vývoj utkání klíčovým tahem se ukázalo nasazení zkušeného Magery, který po dvouzápasové pauze nastoupil v základu a připsal si dvě asistence. „Víme, že Meggy je nadstandardní v tom, že dokáže nebezpečné situace vyřešit právě takhle. Ať už hlavičkou, nebo povedenou přihrávkou na druhou branku,“ vyzdvihl brněnský kouč.



Přes další domácí ztrátu zbraně Táborsko rozhodně neskládá. „Druhý poločas, to byla úplně jiná pohádka,“ vyzdvihl trenér Mikolanda své svěřence za hru po půli a dodal, že výkon týmu v této fázi utkání bere jako příslib před středečním derby v Č. Budějovicích a před nedělním utkáním doma se Žižkovem.



„Po přestávce Brno vůbec nevědělo, co se děje. Snížili jsme Březinou, který krásně trefil standardku. Měli jsme i další šance na srovnání, ale nedokázali jsme je využít. To byl hlavní rozdíl mezi námi a Brnem. Ale kdybychom hráli v dalších zápasech tak, jako po půli proti Brnu, bylo by to dobré. Na derby s Dynamem už se nám uzdraví další klíčoví hráči a kvalita se posune směrem dopředu,“ dal trenér Táborska najevo, že ve středečním derby , které se hraje od 17 hodin na Střeleckém ostrově, si to chtějí jeho svěřenci rozdat s lídrem II. ligy jako rovný s rovným.