České Budějovice, Tábor – První dvě přípravná utkání ve středu sehráli fotbalisté obou jihočeských druholigových týmů: Dynamo prohrálo na Strahově se Spartou 1:3, zato Táborsko přehrálo v zimní Tipsport lize v Brně domácí Zbrojovku jednoznačně 4:1!

První gól Sparty v přípravě s Dynamem dal Václav Drchal, kterého na snímku atakuje tstovaný hráč Dynama Lukáš Provod. | Foto: Deník/ Jan Škrle

V dresu Dynama nastoupil i testovaný Lukáš Provod a navíc i Chorvat Josip Balič (hrával za Zlín), jenž se připojil k týmu až den před zápasem (po půli za něj naskočil do hry Patrik Čavoš).



Favorizovaná Sparta měla hlavně do půle hru ve své moci a svou převahu vyjádřila i dvěma góly: první dal po Ćivićově centru exbudějovický Václav Drchal, druhý připojil ve 33. min. z hranice vápna z přímého kopu výstavní ranou Nico Stanciu.



Po půli hosté drželi s favoritem už krok. V 62. minutě Mršić snížil a týž hráč mohl čtvrt hodiny před koncem vyrovnat, ale přímý kop zpoza vápna poslal nad bránu. Naopak ke konci mladík Patrák pečetil na 3:1. „Ve druhé půli nás Budějovice napadaly nahoře, proto už jsme se tak neprosazovali,“ uvedl pro klubový web asistent trenéra Sparty Michal Horňák.



Druhý zápas z plánovaného dvojutkání se po dohodě obou klubů nehrál.



O nečekané překvapení se při svém vstupu do Tipsport ligy postaralo Táborsko, které ve středu vyhrálo nad Brnem jasně 4:1! Už ve 3. min. sice fal Zikl na 1:0 pro Zbrojovku, ale pak už góly stříleli jen svěřenci nového trenéra Petra Mikolandy: v 10. min. srovnal Frýdek, šest minut nato otočil skóre Berešík a už za další čtyři minuty zvýšil Prošek na 1:3 a v 62. minutě pečetil na konečných 1:4 Pfeifer!



AC SPARTA PRAHA – DYNAMO Č. BUDĚJOVICE 3:1 (1:1)

Branky: 19. Drchal, 33. Stanciu, 81. Patrák – 62. Mršič. ŽK: Costa. Diváci: 200. Rozhodčí: Houdek – Vlasjuk, Melichar.

Sparta: Heča – Pavlík, Štětina, Lischka, Civič – Vácha – Alexandr, Stanciu, Hašek, Plavšič – Drchal, II. půle: Nita – Zahustel, Costa, Štetina (68. Lischka), Hanousek – Patrák, Frýdek, Kanga, Sáček, Dudl – Hložek. Dynamo: Staněk – Kladrubský, Havel, Fišl, Provod – Havelka, Balič (46. Čavoš) – Šplíchal, Grajciar, Mršič – Ledecký



ZBROJOVKA BRNO – FC MAS TÁBORSKO 1:4 (1:3)

Branky: 3. Zikl – 10. Frýdek, 16. Berešík, 20. Prošek, 62. Pfeifer. Rozhodčí: Cieslar – Pelikán, Dohnálek. Brno: Floder – Štepanovský, Pavlík, Gáč, Eismann (46. Vraštil) – Krejčí, Moučka, Sedlák (46. Bariš) – Bartolomeu (46. Přichystal), Zikl, Jurásek. Táborsko: Zadražil – Navrátil, Zárybnický, Čermák, Pilík, Prošek, Klusák, Musiol, Berešík, Šandera, Frýdek.



Provod: Budějovicko by pro mě byl obrovský krok dopředu

První zimní posilou Dynama se stal dvaadvacetiletý Lukáš Provod, jenž na podzim hrál za juniorku Viktorie Plzeň.



Jakou formu váš příchod do Budějovic má? Jde o hostování, či zatím jen testy?

Měl bych v Budějovicích absolvovat měsíční zkoušku, poté bychom si měli říct, zda moje angažmá tady dává smysl. Ať už ze strany klubu, anebo z mojí.



A v tuto chvíli vám osobně možnost pokračovat ve své fotbalové kariéře v Dynamu smysl dává?

Samozřejmě, že ano. Budějovice jsou nejlepší klub ve druhé lize a hrát tady by pro mě byl v mé fotbalové kariéře obrovský krok dopředu. Doufám, že to vyjde.



Znal jste ještě před svým příchodem sem nějaké hráče Dynama?

V reprezentační jednadvacítce jsem se potkal s Řízkem (Michalem Řezáčem – pozn.), Jindrou Staňkem a Matějem Helešicem.



Před svým příchodem na jih Čech jste hostoval v Sokolově. Jak byste své působení tam hodnotil?

Pro mě to určitě byl posun dopředu a super dva roky. To, že jsem se dostal do chlapského fotbalu, bylo hodně důležité. Po těch dvou letech jsem se bohužel zranil, bylo to zranění dost nepříjemné a trošku komplikovanější, a to mě poněkud přibrzdilo. Jinak jsem v Sokolově byl naprosto spokojen a nastupoval jsem tam, myslím si, víc než dost. První sezonu jsem odehrál celou, v té druhé mě bohužel postihlo to zmíněné zranění.



O jaké zranění šlo?

Měl jsem výron v kotníku, a když jsem se vrátil z reprezentace, tak jsem tou nohou vystřelil a ozvala se bolest. Doktoři sice říkali, že to nic není, ale nakonec tam byl nějaký odštěpek kosti, což odhalila až artroskopie, vyndali to a už to šlo, jak mělo.



Po zdravotní stránce potíže už tedy nemáte?

Ne, vůbec. Všechno už je úplně v pohodě.



Vybavujete si nějaké své zápasy v Budějovicích?

Hrál jsem tady za Sokolov a nikdy to nebylo vůbec jednoduché. Taky proto, že stadion tady je na druhou ligu nadstandardní a na soupeře to má dopad. Myslím si, že jsem v Budějovicích nikdy nevyhrál. Jedině snad s plzeňskou juniorkou.



V lize juniorů jste tady hrál i na podzim, přispělo tudíž i to k tomu, že jste se rozhodl zkusit štěstí v Budějovicích?

Přesně tak. Za to, že jsem se mohl rozehrávat v juniorce jsem byl rád. Ale že se vyskytla šance se vrátit do druhé ligy, mě velice potěšilo.



Byly i nějaké jiné nabídky?

Nějaké možnosti sice byly, tahle ale byla nejlepší.



První přípravný zápas a rovnou na Spartě, není to na úvod až moc velké sousto?

Právě takové zápasy jsou důležité, ty nás mohou pořádně prověřit a ukázat naše nedostatky.



Vy hrajete na kraji středové formace, jste si vědom, že právě v záloze je v Dynamu velká konkurence?

To já dobře vím, nicméně právě to by mi mělo pomoci. S cílem se prosadit do týmu do Budějovic přicházím.