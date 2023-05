Z maléru v podobě hrozícího sestupu do třetí nejvyšší soutěže se pokusí Slezský FC Opava vytáhnout osmačtyřicetiletý trenér Miloslav Brožek, tedy muž, který zanechal velmi významnou a pozitivní stopu právě u Jordánu. V Táborsku působil dva a půl roku, přičemž hned v první sezoně vrátil tým z ČFL na scénu Fortuna národní ligy a v následujících sezonách ho mezi druholigovými účastníky pevně zabydlel. Jeho poctivá a inspirativní práce nezůstala bez odezvy, a tak si právem vysloužil angažmá ve Slavii Praha, kde působil jako skaut se zaměřením na Afriku. Toto angažmá Miloslava Brožka po změnách v pražském klubu poměrně nedávno skončilo, a nyní tedy přijal novou fotbalovou výzvu: zachránit Opavu ve druhé nejvyšší soutěži.

Kapitán Táborska Jakub Navrátil: Byla to fotbalová válka

Táborští fotbalisté samozřejmě doufají, že to nebude na jejich úkor, a že se nesmírně nedělním nesmírně cenným triumfem odrazili k brzkému vstupu do bezpečné zóny. Úleva byla patrná také z pozápasových slov kapitána vítězů Jakuba Navrátila. „Zápas jsme dotáhli k důležité výhře a radost byla samozřejmě veliká. V úvodu jsme nedali tři velké šance, a to se na nás podepsalo, takže souhlasím s tím, že jsme se pak trochu trápili. Byla to fotbalová 'válka' s vítězným koncem pro nás. Divák si asi neužil moc fotbalu, ale tři body máme,“ poznamenal po utkání velezkušený stoper FC Silon.

Nyní už Jakub Navrátil se svými spoluhráči vyhlíží další těžké a neméně důležité utkání. Táborsko se k němu vypraví do dalekého Třince, a to s předstihem, neboť se hraje v sobotu už od 10.15 hodin. Jedenáctí Jihočeši se v něm pokusí oloupit soupeře, který sídlí na třinácté příčce a ztrácí na ně tři body.