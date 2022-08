Dle trenéra Radoslava Kováče si hráči před cestou do Příbrami věřili. „Na zápas se mužstvo těší. A já také,“ uvedl před zápasem pro klubový web. „Příbram je silná, pořád je to ta Příbram, která hrála léta první ligu. Je to tým, který nešetří krokem, hraje moderní, dynamický fotbal. Řada jeho hráčů prošla Spartou nebo Slavií a mají v krvi herní návyky z velkoklubů,“ upozorňoval Kováč, jedním dechem však k tomu dodal, že i jeho mužstvo má svou kvalitu a chce ji v Příbrami prokázat. „Věřím, že jsme připraveni, abychom zápas zvládli,“ zdůraznil.