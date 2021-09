Hlavním smyslem slavnostně laděného střetnutí bude zmíněná charitativní akce s podtitulem Fotbal pomáhá Karolínce. Diváci mohou přispět nákupem výročního dresu v ceně 1000 Kč, a samozřejmě také už jen samotným zakoupení vstupenky. Pokud se chce někdo do podpory malé Karolínky zapojit – ať už bude v neděli na stadionu či nikoliv – stačí poukázat libovolnou částku na transparentní účet Karolínky: 111003757/ 5500.

Nedělní podvečerní duel Fortuna národní ligy mezi Táborskem a FK Fotbal Třinec se ponese ve slavnostním duchu. Důvodem jsou oslavy 100. výročí založení klubu DSK Tábor, jehož budoucí linie zasela podhoubí současného klubu FC MAS Táborsko. Ten navíc samostatně slaví 10 let od svého ustanovení. Součástí nedělního zápasu bude charitativní akce na podporu malé Karolínky, která statečně bojuje s dětskou mozkovou obrnou. Zahajovací hvizd utkání zazní na Kvapilce v 17 hodin.

