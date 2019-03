Fotbalisté Zbrojovky Brno se před jarní částí II. ligy nijak netajili tím, že po nevydařeném podzimu chtějí na jaře o postup do I. ligy ještě zabojovat. S ambicemi na postup šli do jarní sezony i fotbalisté Dynama, ti ale navíc i z pozice vedoucího týmu tabulky.



Vstup do zápasu, který do ochozů Střeleckého ostrova přilákal více než čtyři tisícovky (!) diváků, sice patřil domácímu Dynamu, jenže tlak to byl spíše platonický a bez větších šancí. A tak udeřila Zbrojovka, a to během čtyř minut hned dvakrát.



Za stavu 0:2 by na vítězství Dynama už asi vsadil málokdo. „Všiml jsem si, že někteří diváci v půli odcházeli,“ podotkl v pozápasovém rozhovoru útočník Dynama Ivo Táborský. „Ale jejich chyba,“ pousmál se.



Domácí fotbalisté totiž po přestávce předvedli úžasný obrat z říše snů! Hned v úvodu druhé půle po Kladrubského rohu Havel po Ledeckého teči snížil na 2:1, pak právě Táborský z penalty za Šuralův faul na Ledeckého chladnokrevně vyrovnal a čtvrt hodiny před koncem po Mrsičově rohu kanonýr Ledecký hlavou na zadní tyč fantastický obrat završil!



„Velký dík za to, co odvedli, patří hráčům, chtěl bych však poděkovat i lidem, kteří přišli v takovém počtu. .Myslím, že viděli nádherný fotbal se šťastným koncem pro nás a prožili tu s námi nádherný večer,“ zářil po zápase trenér Dynama David Horejš.



„My do zápasu dle mého soudu nevstoupili špatně, jenže Brno dvě naše chyby potrestalo dvěma góly,“ mrzelo domácího kouče, jedním dechem ale dodal, že i za nepříznivého stavu 0:2 v poločase cítil ze svých hráčů velké odhodlání se pokusit výsledek otočit. „V půli jsme na hřiště poslali dalšího útočníka Táborského a poté i Mrsiče. Věřili jsme, že zápas ještě není ztracený, ale co na hřišti pak kluci předvedli a jak za vítězstvím šli, to před nimi smekám,“ nešetřil budějovický trenér chválou.



Vyzdvihl i střídající hráče. „Klobouk dolů před Ivošem Táborským, že na sebe vzal tu odpovědnost jít na penaltu za toho stavu. Výkonem potvrdil, že stále je pro tým platným hráčem. Těší mě, že se hry dostal už i Mrsič, byť hrál se sebezapřením. Věřím ale, že během reprezentační pauzy se dá do kupy už na sto procent,“ přál si Horejš.



Jak někdy ve fotbale velkou roli hrají centimetry, se ukázalo i neděli na Střeleckém ostrově, když za stavu 1:2 kopali hosté penaltu, jenže míč se po Magerově tvrdé ráně od vnitřní tyče odrazil zpět do pole. „Kdybychom dali na 1:3, dopadlo by to třeba úplně jinak,“ litoval hostující kouč Pavel Šustr. „To je možné, na druhou stranu ale my první gól dostali poté, co se míč odrazil od tyče ven, ale do zad našeho gólmana a od něj do brány,“ připomněl Horejš gól hostí na 0:1.



„Kdyby nám Brno odskočilo, asi bychom to už těžko otáčeli, takže ta neproměněná penalta zlomem asi byla,“ uznal Horejš. „Nicméně je to fotbal a my si ty tři body za tu druhou půli zasloužili,“ stál si kouč vítězů na svém.



Hlavu v oblacích ale hráči Dynama dle svého kouče ani po strhujícím nedělním večeru nemají. „Zůstáváme dál nohama pevně na zemi, zápasů je před námi ještě plno. Jsme šťastni, že jsme těžký los, dvakrát venku a doma Brno, zvládli za devět bodů, ale dobojováno ještě zdaleka není,“ zdůraznil Horejš.



Smutně z jihu Čech odjížděli fotbalisté Brna, kteří sice měli zápas slibně rozehraný, ale nezískali ani bod. „Dvougólový náskok byl slibný, ale ve druhé půli jsme nezvládli standardní situace,“ vraštil čelo trenér Pavel Šustr. „Nebyli jsme tak důslední a odvážní, jak bychom měli být,“ litoval. „Svou situaci v tabulce jsme si zkomplikovali, ale dál platí, že aspoň o baráž se chceme porvat,“ ujistil.