Seběhlo se to všechno hodně rychle, takže to popravdě ještě trochu vstřebávám. První dojmy v Táborsku jsou nicméně super, s několika z kluků se známe už z dřívějška a doufám, že s ostatními se brzo poznám taky. Jsem hodně vděčný panu řediteli Vozábalovi a panu trenéru Nádvorníkovi, že o mě i takhle narychlo projevili zájem a celé jsme si to během jednoho dne vykomunikovali.

Proč padla volba právě na Táborsko?

Pro Táborsko jsem se rozhodl hned z několika důvodů. Velkou roli hrál pro mě zájem, který jsem od klubu pocítil. Dále pak i ambice, kterými se tým po podzimní části sezony netají. Velkým faktorem pro mě bylo i to, že žiju v Českých Budějovicích, takže to pro mě byla nejjednodušší varianta i co se týče dojíždění.

Jaké máte od angažmá u údolní nádrže Jordán očekávání?

Chtěl bych týmu pomoct dobrými výkony, góly i asistencemi. Na prvním místě je pro mě ale týmový úspěch, takže bych si moc přál skončit v horních patrech tabulky a splnit tak cíl, který tu máme stanovený.

Už jste stihl pořádně mluvit s trenérem Táborska Romanem Nádvorníkem a případně o čem?

S trenérem jsme byli v poměrně intenzivním kontaktu od doby, co se naskytla možnost pro můj příchod. Bavili jsme se o mé pozici v týmu, ale už i o konkrétních herních a taktických věcech. Z komunikace s panem trenérem jsem měl velmi dobrý pocit.

Táborskou kanonádu kalí ztráta kapitána, Písek marně dotahoval

Loni v květnu jste v dresu Varnsdorfu dal gól proti Táborsku v přestřelce 5:3. Vzpomenete si na toto utkání?

Na ten zápas i na gól si vzpomínám moc dobře. V utkání padlo hodně gólů, fotbal se musel líbit. Podobný zápas jsme odehráli ve Varnsdorfu například i proti Jihlavě, ten skončil 7:2. Gól Táborsku jsem dával po protečovaném rohu, kdy se to ode mě spíše odrazilo do brány.

V našlapané druholigové tabulce je FC Silon po podzimu 2023 na třetím místě. Co tomu říkáte?

Druhá liga není jednoduchá soutěž, umístění na třetím místě v půlce sezony je určitě zajímavé. Moc bych si ale přál v jarní části sezony toto místo udržet, nebo ještě i vylepšit. To bych bral jako opravdu velký úspěch.

Kvality druhé ligy znáte z Příbrami nebo Varnsdorfu. Jaká je to soutěž, co ji nejvíce vystihuje?

Jak jsem říkal, druhá liga určitě není vůbec lehká. Je plná mladých kluků, kteří se v ní chtějí zviditelnit a posunout se tak výš. Fotbal v ní je rychlý a dynamický.

Za týden vypukne jarní mistrovská část Fortuna:Národní ligy. Jak se na ni těšíte v novém prostředí?

Mám za sebou už dva mistrovské zápasy v Dynamu, z nichž jsem do jednoho zasáhl. V kabině v Táborsku ale na ostatních klucích vidím velkou natěšenost na první zápas, což mi dává pozitivní energii.

Co byste si popřál k narozeninám, které právě slavíte?

Ani nevím, jak se to stalo, nedávno jsem slavil dvacet… Ale po tom všem, co se během posledních dnů událo, bych si popřál hlavně trošku klidu a stability a zároveň i to, ať jsme v Táborsku úspěšní a daří se nám.