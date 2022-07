Dlouholetou oporou zadních řad Táborska je zkušený stoper a kapitán týmu Jakub Navrátil. „Generálka s Dynamem se nám nepovedla, hlavně nám vzadu. Toho se musíme vyvarovat,“ řekl.

Předseda správní rady Táborska Ondřej Dvořák na tiskovce informoval o řadě novinek, týkajících se nejen druholigového áčka. „Klub byl až nevídaně úspěšný ve shánění partnerů, a tak budou všechny týmy mít dresy jmény partnerů zcela zaplněny,“ vyzdvihl šéf správní rady, dle něhož je na dobré cestě jednání o převzetí stadionu Kvapilka městem. „Pro klub by to byl obrovský krok, my bychom raději ty finance, které dáváme do stadionu, investovali na další rozvoj klubu. Pozornost budeme věnovat i druhé lize dorostu, která se zúžila na čtrnáct týmů a přechází do ní Bohemians, Jablonec, Teplice či Liberec, takže naši devatenáctku čekají velice zajímavé zápasy, a tři z nich sehraje na podzim na hlavním stadionu,“ dodal Ondřej Dvořák.

Jednou z posil Táborska se stal ostřílený exligista Martin Nešpor, jenž hrával mj. v Boleslavi, ve Spartě či Olomouci. Z hostování v Dynamu přišel zpátky Emmanuel Tolno, do týmu přišli i František Kotek (Sparta), plzeňský odchovanec Jakub Kopřiva (Prostějov) a 21letý rychlý křídelník Sy Babacar ze Senegalu.

Vedle hráčů, kteří z Táborska odešli, profesionální kariéru nečekaně zakončil Leoš Vozihnoj, jenž u Jordánu patřil svého času k velkým talentům. „Dostal nabídku na smlouvu, ale řekl, že s fotbalem končí. Myslel jsem, že to nemyslí vážně, ale on potvrdil, že s profi fotbalem končí a míří do Rakouska, kde bude hrát nějakou nižší soutěž. Je to škoda, ale tak to je,“ krčil rameny výkonný ředitel Táborska Martin Vozábal.

Na dotaz Deníku, s jakými ambicemi do nového ročníku II. ligy Táborsko půjde, odpovídal trenér Kováč: „Máme dle mého soudu konkurence schopný kádr a samozřejmě máme i nějaké ambice, konkrétně se o nich však bavit nechceme,“ prohlásil a dodal, že velkou nepříjemností je, že se v generálce s Dynamem zranil Petr Javorek. „Je to náš klíčový hráč, má trhlinu ve svalu, vypadá to na dva měsíce,“ vraštil čelo Kováč. „Pokud jde o naše cíle, uděláme maximum pro to, aby vedení klubu, fanoušci i vy, novináři, jste byli spokojeni a rádi jste do Tábora jezdili.“ uzavřel trenér Radoslav Kováč.