„Jsem názoru, že v Blansku můžeme vyhrát. Kdybych si to nemyslel, nemělo by ani smysl tam jezdit. Věřím, že začneme sbírat potřebné body a důležitá vítězství,“ prohlásil před zápasem držitel nejvyšší UEFA PRO licence, kterou hlavní trenér Miloslav Brožek studuje.

Právě Brožek má ale velkou zásluhu na tom, že Sergejs Golubevs u Jordánu působí. „S Miloslavem Brožkem jsme se seznámili loni na jeho stáži v Lotyšsku. On strávil v mé zemi čtyři, pět dní. Naše spolupráce začala tím, že si vyhlédl hráče Ivo Minkevičse z lotyšského týmu Jelgava, kde jsem působil. Hráč šel v lednu 2020 do přípravy, nakonec jeho angažmá nevyšlo, ale s Miloslavem sme se spřátelili, dlouho jsme bavili o fotbale a zjistili jsme, že máme v mnohém shodné pohledy na hru. Jsem rád, že teď mohu Táborsku pomoci,“ uvedl 45letý lotyšský trenér, který letos v zimě přijel s týmem Jelgavy do Česka k přípravným zápasům se Zlínem a Brnem. „Miloslav Brožek opět přijel, opět jsme dlouho rozmlouvali o fotbale,“ usmál se Sergejs Golubevs.

Líbí se mu, jakou má klub FC MAS Táborsko organizaci, strukturu. „Máme skvělé zázemí, můžeme využívat hrací plochy na Soukeníku, na Míru a Svépomoc nebo stadion Kvapilova. Příjemně mě překvapilo, jak vysokou úroveň. hráči Táborska mají. Tým má velkou perspektivu, v kádru je hodně mladých, talentovaných fotbalistů, kteří vyrůstají vedle zkušených hráčů Navrátila, Kučery a Musiola,“ míní kouč, který už před vítězstvím v Blansku byl přesvědčen, že mužstvo začne sbírat body. „Škoda, že jsme nebodovali už v Chrudimi, kde nás přibrzdily dvě červené karty. Dvě domácí prohry se Žižkovem a Ústím připisuji tomu, že jsme nastoupili proti silným soupeřům,“ dodal.

Golubevs už sedm let působí jako asistent trenéra u národního týmu Lotyšska U21. „Je to velká příležitost pracovat s mladými hráči naší země. Střetáváme se s týmy jako Německo, Anglie, Nizozemí, Belgie. Nedosahujeme sice jejich kvalit, ale například v zápase s Anglií jsme prohráli o jednu branku a nynější nejlepší střelec Premier League Calvert-Lewine se proti nám neprosadil, gól nám nedal. Stejně tak Trent Alexander-Arnold,“ uvedl Sergejs Golubevs.

Na jihu Čech se mu líbí, Tábor podle něj je městem příjemných lidí, kteří jsou právem hrdí na historii místa, kde žijí. A taky městem, kde by se dle něj mohl hrát kvalitní fotbal.