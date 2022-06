Do nové sezony Táborsko půjde i s pětadvacetiletým obráncem Michalem Bezpalcem, jenž v minulém týdnu podepsal u Jordánu jednoletou smlouvu. Rodák ze Strakonic, jenž v I. lize debutoval v devatenácti letech a má na svém kontě 66 ligových zápasů, naposledy hájil barvy polského ligového mužstva Termalica Nieciecza.

V Táborsku se Michal Bezpalec objevil už před jarní částí uplynulé sezony a dle informace klubového webu dokonce nastoupil do jednoho zápasu, ale další působení u Jordánu oddálily administrativní komplikace.

Michal Bezpalec by měl být v nové sezoně pro Táborsko posilou do obranné formace. Pro tu naopak bude oslabením odchod Romana Holiše, jenž dostal povolení k přípravě v pražské Dukle. Praha. „Nejraději bychom byli, kdyby Roman u nás zůstal, ale ve smlouvě má výstupní klauzuli,“ řekl pro klubový web výkonný ředitel Táborska Martin Vozábal, dle něhož částku, spojenou s výstupní klauzulí, je Dukla Praha ochotna zaplatit. „Roman navíc chce odejít. Mrzí nás to, neboť odváděl kvalitní výkony a my jsme nechtěli tým oslabit, ale posílit. Měl ale bohužel takovou smlouvu,“ krčil rameny ředitel Táborska a dodal, že klub Romanovi děkuje za jeho služby, které v mužstvu odváděl.

Svým bývalým spoluhráčům, vedení klubu i příznivcům poděkoval na klubovém webu i Roman Holiš: „V Táboře jsem byl nadmíru spokojen, během toho půldruhého roku jsem tam prožil jen krásné chvíle. Pro Duklu Praha jsem se rozhodl hlavně kvůli sportovním ambicím postoupit do ligy,“ vysvětlil důvod svého odchodu.

Fotbalisté Táborska mají za sebou první blok letní přípravy a v jejím rámci mají už v úterý na programu první přípravný zápas, v němž se střetnou v Praze s Bohemians (11). „Po úvodním náročném bloku přípravy hrajeme v týdnu se dvěma prvoligovými soupeři,“ pro klubový web trenér Radoslav Kováč upozornil i na páteční střetnutí s Plzní. „Na oba zápasy se těšíme, pro hráče to bude náročná konfrontace,“ dodal.

DUKLA V PÍSKU

Na soustředění do Písku v pondělí dorazila druholigová Dukla Praha, která se na závěr týdenního pobytu v sobotu na Hluboké utká s Dynamem ČB (11:00).