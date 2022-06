Dvaačtyřicetiletý rodák ze Šumperka Radoslav Kováč zmínil, že klíčovou úlohu v jeho příchodu na jih Čech sehrál ředitel klubu FC Táborsko Martin Vozábal. "Když mě kontaktoval, přišla mi jeho nabídka zajímavá. Brzy jsme našli společnou řeč. Setkal jsem také s předsedou správní rady klubu Ondřejem Dvořákem. I to mělo podíl na mém rozhodnutí. Vím, že Táborsko je ambiciózní klub, který se chce ´step by step ´posouvat výše. Jsem rád, že se na této filozofii mohu podílet. Líbí se mi nastavení klubu. Vím, že v kádru áčka jsou zkušení fotbalisté jako Navrátil, Javorek, Tusjak, k nim jsou začleněni mladí, talentovaní hráči. Určitě je na čem stavět. V mužstvu jsou kluci, kteří prošli Slavií, Spartou, Budějovicemi, jsou v něm také odchovanci. Chci rozvíjet klub ve všech směrech, to znamená, aby fungovalo spojení prvního mužstva s B týmem a mládeží, která jde v Táborsku delší dobu velmi nahoru," uvedl Radoslav Kováč, který si chce do Táborska přivést své spolupracovníky.

S Martinem Vozábalem se také bavili o možnostech doplnění kádru A mužstva, zatím však nechce nic veřejně konkretizovat. Radoslav Kováč, který studuje trenérskou licenci UEFA, počítá s tím, že si najde v Táboře byt a částečně bude žít přímo ve městě. Denní dojíždění z Prahy mu nepřijde efektivní. "Na nové angažmá se těším moc, je to pro mě velká výzva. Rok jsem nikde nebyl, prioritou pro mě byla trenérská škola. Čekal jsem na správnou nabídku, a ta přišla z Táborska. V pondělí nám začne příprava, očekávání jsou velká. Věřím, že s týmem nezklameme," uzavřel Radoslav Kováč, který jako hráč kdysi prošel Olomoucí, Spartou Praha, Libercem, prosadil se v zahraničí ve Spartaku Moskva, Basileji nebo West Hamu United. Je držitelem titulu mistra Evropy hráčů do 21 let v roce 2002, hrál na MS v roce 2006.

Svou trenérskou kariéru teď hodlá Radoslav Kováč rozvinout v klubu na břehu Jordánu: v FC Táborsko.

Autor: Luboš Dvořák