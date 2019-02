Medulin, České Budějovice – Fotbalisty Dynama, kteří jsou od neděle na týdenním soustředění v chorvatském Medulinu, už v úterý od 15 hod. čeká úvodní zápas v mezinárodním Medulin Cupu proti vedoucímu týmu chorvatské II. ligy HNK Šibenik.

Fotbalisté Dynama jsou na soustředění v Chorvatsku. Na snímku z úvodního tréninku vítězný tým tradičních břevínek: zleva Ledecký, Gebert, provod, Řezáč, Čavoš a Javorek, dole trenér gólmanů Pavel Průša. | Foto: SK Dynamo/ Aleš Strouha

Svěřenci trenéra Davida Horejše vyrazili do Chorvatska v neděli brzy ráno, takže ujeli dopolední sněhové kalamitě, která Česko postihla. Do Medulinu, kde budou mít na soustředění své sídlo, dorazili po druhé hodině odpolední, ubytovali se, posvačili a navečer absolvovali i první trénink. „Hotel vypadá velmi pěkně, k dispozici budeme mít wellness, bazén, posilovnu a vše, co je k tréninku třeb,“ uvedl pro klubový web záložník Peter Grajciar.



Úvodní tréninková jednotka byla taková spíše seznamovací. Pod vedením Horejšova asistenta Jiřího Kohouta se hráči Dynama vydali podél moře na lehký dvacetiminutový výklus, po kterém přišlo na řadu oblíbené báčko a na závěr také klasická břevínka.



Jak ve své reportáži z Medulinu na klubovém webu uvedl PR & Media manažer Dynama Aleš Strouha, cestou z tréninku musel renomé své vlasti hájit záložník Matej Mršič. Rodák z nedaleké Rijeky se totiž dostal pod palbu zvídavých otázek kouče Davida Horejše. „Hele, Mrsi, dá se tady normálně platit kartou?“ ptal se Horejš. „Trenére, jistě. Nejste někde v Africe,“ obracel oči v sloup Mršič.



S týmem už do Chorvatska cestoval také 25letý Patrik Brandner, jenž míří do Dynama z Dukly Praha, kde mu v létě končí smlouva. Dá se předpokládat, že debut za Dynamo si odbude už dnes proti Šibeniku. „Na zápasy tady se moc těším. Už je to zase nějaká doba, co jsem nastoupil k poslednímu zápasu a jsem rád, když si budu moci znovu zahrát. Navíc nás čekají zajímaví soupeři, které vůbec neznáme a bude to zajímavá konfrontace,“ uvedl nový muž Dynama v rozhovoru pro klubový web.



Po úvodním zápase se Šibenikem se Dynamo v Medulin Cupu střetne ve své skupině ve čtvrtek od 15 hod. s týmem FK Krupa, který hraje bosenskou I. ligu.



SPOKOJENOST U JORDÁNU

Fotbalisté druholigového FC MAS Táborsko si o víkendu z Votic přivezli z přípravného utkání velice cenné vítězství 4:1 nad prvoligovou Příbramí.



Trenér Petr Mikolanda, jehož hodnocení zápasu Deník přinesl již v pondělníku, byl s výkonem svého týmu samozřejmě spokojen. „Krásné vítězství, radost mám i z těch čtyř vstřelených branek. Zatím jsme v přípravě třikrát vyhráli a pokaždé výsledkem 4:1, takže chuť střílet góly hráči mají,“ pochvaloval si pro klubový web a dodal, že nějaké menší šrámy po faulech si hráči přivezli. „Máme však dobré zázemí i regeneraci,“ vyzdvihl Mikolanda.



Triumf Táborska nijak nesnižuje ani to, že favorizovanému ligistovi dle klubového webu chyběli nějací hráči ze základu (mj. Antwi a Květ). „Sestava byla hodně kombinovaná. Chybělo nám asi pět hráčů, kteří jsou zranění nebo načatí. Proto jsem před první jarním mistrovským utkáním nechtěl riskovat,“ snažil se v rozhovoru pro klubový web najít nějaké vysvětlení pro nečekaný výbuch svého mužstva trenér Josef Csaplár, který ale mohl prvně v zimní přípravě využít Ruslana Mingazova. „Chtěl jsem, aby po návratu z asijského mistrovství byl s týmem. Hrál poločas, měl chuť a jeho výkon byl velmi zajímavý,“ prohlásil Csaplár na adresu turkmenského reprezentanta, jenž hned na úvod měl velkou šanci, když dostal přihrávku za obranu, ale nezakončil přesně. Deset minut nato ale Voltr už dal na 1:0. „Příbram byla nadále aktivní a nic nenasvědčovalo, že by nakonec měla odejít s debaklem,“ konstatoval ve svém referátu náš příbramský kolega Karel Smetana.



„Hlavně v prvním poločase jsme mohli přidat několik branek, ale šance jsme lehkomyslně zahodili,“ litoval trenér Csaplár. Táborsku tak krátce po uplynutí první půlhodiny stačily pouhé dvě minuty, aby Christian Frýdek dvěma góly skóre otočil.

Něco podobného se opakovalo i v úvodu druhé půle, kdy další dva slepené údery zasadil Příbrami během jedné minuty nový muž Toutou.

„Výsledek je hodně špatný. Inkasovali jsme čtyři branky, které jsme dostali velmi lacino, což proti takovému soupeři nejde,“ zlobil se Josef Csaplár, kterému zápas vyslal směrem ke startu jarní části I. ligy jasný signál. „Je to informace, kudy cesta nevede. Hráči, kteří dostali šanci, mi hlavu nezamotali. Stále platí, že řešíme, kteří hráči by měli odejít, aby se uvolnilo místo pro jednoho nebo dva hráče, kteří by k nám ještě měli přijít,“ dodal na závěr svého hodnocení příbramský kouč.



Další přípravu sehraje FCT v sobotu v Benešově.