A přestože všechno ideální v sobotu na Složišti ze strany domácího týmu nebylo, klady i dle názoru trenéra Davida Horejše rozhodně převažovaly. „V první půli jsme hráli velice dobře a soupeře přehrávali. Drželi jsme balon a byli i nebezpeční. Měli jsme i dost příležitostí, a přestože jsme bohužel jen jednu proměnili, ta hra splňovala to, co jsme chtěli,“ chválil své svěřence budějovický kouč, ale se druhou půlí už tak spokojen zdaleka nebyl: „Naše hra už byla taková rozháraná, spíše už to byl urputný boj.“



Nicméně zápas trenér Dynama viděl pozitivně: „Bylo to náročné utkání se silným soupeřem a zvládli jsme ho vítězně. A to i díky vydařené koncovce utkání, protože byť druhý poločas z naší strany už nebyl tak optimální, na druhou stranu jsme dokázali vstřelit dva góly a byli jsme tudíž patřičně produktivní,“ ocenil David Horejš.



Debut v Dynamu si odbyl dvacetiletý Daniel Mareček. jenž vzhledem ke zranění Filipa Havelky přichází na jih Čech na hostování z pražské Sparty. „Odehrál dobré utkání, s Patrikem Čavošem hráli ve středu hřiště velice dobře. Myslím si, že to pro nás bude velice platný hráč,“ vyzdvihl trenér Horejš.



Daniel Mareček minulý rok odehrál na hostování ve Vlašimi, zimní přípravu však absolvoval s áčkem Sparty. Svůj debut v Dynamu v sobotu mohl ozdobit i premiérovým gólem v černobílém dresu, jeho střelu po rohu ale linecký brankář vyrazil. „My měli do půle minimálně tři vyložené šance a já zahodil jednu z nich. Nechtěl jsem si míč zpracovávat, pálil jsem z první. Povedlo se mi balon i dobře trefit, ale gólman předvedl velice dobrý zákrok,“ litoval mladý středopolař v rozhovoru pro klubový web. „Je to škoda, mohli jsme soupeři odskočit už v prvním poločase. Naštěstí jsme to v tom druhém napravili. I hra byla velice dobrá, na té můžeme stavět,“ hodnotil nový muž Dynama zápas s Lincem pozitivně.



Ani na lavičce v sobotu na Složišti nebyl Matěj Mrsič. „Má menší zdravotní problémy, tak jsme chtěli, aby raději do hry nešel. Měl individuální plán, ale teď už se zapojí do tréninku a já věřím, že se do zahájení sezony dá do pořádku,“ poznamenal trenér Dynama.

V generálce se fotbalisté Dynama střetnou o víkendu v Praze s Viktorií Žižkov, s níž mají mistrovský zápas z jarní části soutěže už odehrán.



JUNIORSKÁ LIGA

Dynamo ČB - Slavia Praha 1:0 (1:0) - Fotbalová jednadvacítka Dynama v úvodním kole jarní části juniorské ligy včera na Složišti vyhrála s mladíky pražské Slavie po bojovném výkonu 1:0. Vítězný gól dal už ve 12. minutě po výborně zahraném Lindákově rohovém kopu stoper Tomášek.



„Krásné vítězství nad silným soupeřem,“ zářil po vydřené výhře svých svěřenců trenér Jaromír Plocek.



Branka: 12. Tomášek. ŽK: Bouguetouta, Kočí – Šilhan, Hönig, Trapanovski, Rondič. Diváci: 80. Rozhodčí: Kotalík – Pečenka, Poživil. Dynamo: Luksch – Krejčí, Kočí, Tomášek, Ardamica – Bouguetouta (90. Kortiš), Jáša, Lindák, Kalousek (83. Samek) – Matoušek, Pouček.