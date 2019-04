České Budějovice – Ve 25. kole fotbalové II. ligy favorizované Dynamo doma vyhrálo se Sokolovem 1:0, Táborsko v důležitém zápase o záchranu v Prostějově vyšlo bohužel bodově naprázdno.

Fotbalisté Dynama porazili Sokolov ve II. lize 1:0 (na snímku Lukáš Provod mezi dvěma hráči hostí) a svůj náskok v čele tabulky zvýšili už na dvanáct bodů. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Do nedělního zápasu fotbalisté Dynama šli se snahou prodloužit obdivuhodnou sérii jedenácti výher v řadě a po nečekané prohře Jihlavy v Chrudimi zvýšit svůj náskok v čele druholigové tabulky.



Jihočeši, kteří včera tradiční černobílé dresy vyměnili za speciální žlutá „bazalkovská“ trička (zápas totiž hráli ve prospěch Centra Bazalka), zahájili tradičním náporem a už v 5. minutě si připravili první slibnou příležitost, ale Martan po Helešicově ostrém centru nedokázal usměrnit míč mezi tři tyče.



Hosté ale úvodní tlak favorita přečkali, a přestože i nadále měli Jihočeši více ze hry, do blízkosti Dvořákovy branky se nedostávali. Ve 23. minutě to tudíž zkusil Grajciar zpoza vápna a sokolovský gólman s jeho tvrdou i dobře umístěnou střelou měl starosti, u levé tyčky však byl včas a míč vyrazil.



Vyhlášený kanonýr se tím ale odradit nedal, a když na ukazateli času končila úvodní půlhodina opřel se Grajciar do míče z pětadvaceti metrů levačkou a Dvořák tentokráte plachtil vzduchem marně. Byl z toho krásný gól – 1:0.



Ani Sokolov však nepřijel na jih Čech jen bránit a několikrát jeho hráči prověřili připravenost domácí defenzivy. A v nastaveném čase prvního poločasu měli i velkou příležitost, míč po střele zcela volného Hlavatého ale Staňkovu svatyni o pár decimetrů minul.



Jak první půle končila, tak ta druhá začala – ve 48. minutě napřáhl znovu Hlavatý z hranice vápna a brankář Staněk jen konečky prstů jeho dělovku vyrazil na roh, po němž měl plné ruce práce také s eliminováním tvrdé hlavičky obránce Mejdra.



Zato domácí se trošku hledali a hrozící nebezpečí vycítili i diváci: „Dynamo, Dynamo!“ znělo po hodině hry ze slušně zaplněných ochozů.



Rozjetí hosté ale dál hráli bez zábran, zatímco Dynamu se jeho obvyklá kombinační hra nedařila. Až čtvrt hodiny před koncem, kdy míč putoval po zaběhnuté trase od Kladrubského na Ledeckého, byli domácí blízko gólu, Ledecký ale hlavou přestřelil.



Bylo to trápení, nicméně tři cenné body nakonec Dynamo vydřelo a náskok v čele zvýšilo na dvanáct bodů!



"Zřejmě jsme se té velké příležitosti zvýšit náskok v čele tabulky na dvanáct bodů zalekli, navíc Sokolov hrál výborně a my si výhry velice vážíme," vyzdvihl trenér vítězů David Horejš.



"Odehráli jsme výborný zápas a obrovsky nás mrzí, že si ze hřiště nejlepšího mužstva druhé ligy nevezeme ani bod. Kluci by si ho zasloužili," litoval trenér hostí Vítězslav Hejret.



Dynamo ČB - Sokolov 1:0 (1:0) - Branky: 30. Grajciar. Bez karet. Diváci: 2176. Rozhodčí: Královec -Nádvorník, Moláček. Dynamo: Staněk – Kladrubský, Havel, Novák, Helešic – Čavoš, Javorek – Martan (90. Brandner), Grajciar (63. Havelka), Provod –Ledecký (89. Táborský). Sokolov: Dvořák I. – Mejdr (79. Kosak), Čihák, Ševčík, Dvořák II. – Machek – Štípek, Glaser, Hlavatý, Novák (72. Beránek)– Vávra (38. Liener).



Prostějov – V zápase Táborska v Postějově domácí zahájili aktivně a hned v úvodu se do brejku dostal Píchal, ze slibné pozice ale poslal míč těsně nad břevno. Už ve 12. minutě si po rohovém kopu naskočil na centrovaný balon Kroupa a hlavou trefil přesně horní růžek Šimanovy branky – 1:0.



Další náznaky příležitostí už domácí nevyužili, když po Lutonského centru brankář Šiman míč vytěsnil a Koudelkova rána spoza vápna branku hostí minula.



Poté o sobě dali vědět i Jihočeši: s hlavičkou Frýdka i přímým kopem Březiny si brankář Le Giang poradil, ale pět minut před přestávkou už po Valentově centru a následné Vandasově hlavičce kapituloval – 1:1.



Rozhodnutí padlo po hodině hry, kdy nejdříve táborský Frýdek po rohovém kopu pálil těsně nad branku, ale krátce nato na druhé straně Koudelka z nenápadné akce překonal Šimana – 2:1.



Na výsledku se přes snahu hostí už nic nezměnilo a domácí trenér Oldřich Machala se na pozápasové tiskovce radoval: „Podle mého názoru jsme viděli nadstandardní druholigový zápas. Ukázalo se, že Táborsko je lepším mužstvem, než jsme předpokládali, a já tudíž musím hráčům poděkovat za výborný výkon. Výhra je dobrý základ pro záchranu.“



Hosté odjížděli zklamaní: „Druhá půle se změnila spíše v gladiátorské hry, dalo by se říci, že díky jediné šanci domácích to skončilo 2:1,“ litoval trenér Petr Mikolanda.



Prostějov - Táborsko 2:1 (1:0) - Branky: 12. Kroupa, 61. Koudelka – 42. Vandas. ŽK: Koudelka, Sus, Biolek – Klusák. Diváci: 500. Rozhodčí: Lerch – Koval, Mojžíš. Prostějov: Le Giang – Slaninka, Schuster, Janíček (46. Sus), Biolek – Lutonský (86. Machynek), Polák, Vošahlík, Píchal (61. Žikol) – Koudelka – Kroupa. Táborsko: Šiman – Klusák, Navrátil, Březina, Pilík – Frýdek, Čermák, Kučera (78. Toutou Mpondo), Vandas (73. Kopřiva) – Valenta (63. Gebert), Musiol.