Rodák z Brandýsa nad Labem začínal s fotbalem na Letné v pražské Spartě, odkud odešel do Jablonce. Nejvíc na sebe upozornil ve Znojmě, kde v pěti desítkách zápasů nastřílel šestnáct branek. Začátkem sezony 2016/17 přestoupil do polského Górniku Zabrze, kde ve své premiérové sezoně nastřílel v pětadvaceti zápasech pět gólů a na další čtyři přihrál.

Značnou měrou se tak podílel na postupu týmu do první polské ligy, ve které Górnik jako nováček skončil po základní části pátý, následně se v nadstavbě posunul na čtvrté místo a letos hraje kvalifikaci o Evropskou ligu.



David Ledecký dle klubového webu Dynama sice na podzim za Górnik nastoupil k jedenácti zápasům, avšak pokaždé jako střídající hráč a na jaře přešel do druholigové Odry Opole. Po sezoně se pak rozhodl pro návrat do Česka a kývl na nabídku k působení v českobudějovickém Dynamu.

„Už v létě jsme si řekli, že po odchodu Elvise Mashikeho do Liberce budeme potřebovat posílit v útoku,“ uvedl pro web Dynama šéf klubu Martin Vozábal



Volba pak padla právě na Davida Ledeckého. „Máme na něj dobré reference. V Polsku sice poslední sezonu moc nehrál, ale Górnik má velké ambice, bude hrát Evropskou ligu, takže to je na něj velké sousto,“ dodal k tomu ještě Vozábal, který o Ledeckého příchodu informoval už před startem nového ročníku druhé ligy, ale na polském svazu se vše poněkud zdrželo.



V pondělí byl příchod Ledeckého konečně administrativně dotažen.