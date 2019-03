A na Střeleckém ostrově také před včerejším tréninkem panovala pohoda. „Samozřejmě, že jsme spokojeni,“ liboval si trenér David Horejš. „My věděli, že v úvodu jara jedeme dvakrát za sebou ven a máme radost, že jsme tento těžký los zvládli. Kluky za to, jak k zápasům ve Vlašimi i teď v Prostějově přistoupili, musím pochválit. Jsou to pro nás plusové body a my si jich vážíme,“ ujistil.



Po dvou vítězstvích venku vedoucí Dynamo svůj náskok před druhou Jihlavou zvýšilo ze dvou na čtyři body (i proto, že Jihlava ztratila dva body po remíze 1:1 v Táboře a Deník se i k tomuto zápasu ještě vrátí), trenér Horejš ale hlavu v oblacích nemá: „Zůstáváme nohama pevně na zemi, máme před sebou ještě hodně dlouhou cestu a na ní hodně překážek,“ určitě měl českobudějovický trenér na mysli hned nejbližší zápas, který jeho tým se hraje tuto neděli doma s Brnem.



„Nic to ale nemění na tom, že si obou výher venku velice vážíme,“ vyzdvihl Horejš, dle něhož utkání v Prostějově rozhodně nebylo procházkou růžovým sadem. „Ale s tím, že nás čeká velice těžký zápas, jsme do Prostějova jeli,“ zdůraznil. „Věděli jsme, že Prostějov má ve svém středu velice zkušené hráče a že doma bude hrát úplně jinak než týden předtím na Žižkově. To se potvrdilo, nicméně my se na soupeře celý týden pečlivě připravovali a kluci pak to, co jsme si řekli, na hřišti beze zbytku splnili,“ pochvaloval si trenér Dynama.



Podobně jako ve Vlašimi i v Prostějově hráči Dynama dali vítězný gól hned v první čtvrthodině. „Rychlý gól je vždy důležitý, přesto musím ale říct, že ke konci první půle jsme trošku vypadli ze hry a domácí se nás snažili nakopávanými balony zatlačit, naše obrana v čele s brankářem Staňkem ale pracovala velice dobře. Po půli jsme se hodně zvedli a hru kontrolovali, akorát tomu chyběla taková ta třešnička v podobě druhého gólu. Přitom jsme tam nějaké šance měli, bohužel žádnou jsme nevyužili,“ litoval David Horejš.

Vítězný gól dal Kladrubský z penalty za Vošahlíkův faul ve vápně. „Z lavičky jsem to měl daleko, ale když jsem se ptal hráčů, dle nich byla penalta zcela jasná,“ krčil Horejš rameny. „Kladrubský ji kopl s přehledem,“ ocenil.



Už před půlí musel ze hřiště zraněný Mareček. „To je velká nepříjemnost a černá kaňka,“ vraštil čelo Horejš a připomněl, že dlouhodobě vypadl už Havelka a zranil se i Mrsič. „První diagnózy hovoří u Marečka o zlomené noze, takže by byl mimo hru na celou sezonu,“ litoval.



Jisté je, že teď v nedělním šlágru doma proti Brnu (17) bude Mareček chybět. „Je to velká ztráta, ale musíme si poradit, nářky nám nepomohou.“ podtrhl Horejš.