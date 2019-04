„Jenže my se té šance zřejmě trošku zalekli,“ připustil po zápase trenér David Horejš.

Přestože jeho svěřenci totiž nabídnutou možností nepohrdli a doma se Sokolovem 1:0 vyhráli, zejména ve druhé půli se ale na ty tři body až nečekaně moc nadřeli. „Ale získali jsme je a byly pro nás strašně moc důležité,“ zdůraznil trenér Dynama, dle něhož v první půli jeho svěřenci hráli velice dobře, vynutili si tlak a po Grajciarově utěšené střele dali i krásný gól. „Myslím, že do půle jsme byli jednoznačně lepší.“

Jenže po půli se obraz hry změnil a taktovku hry převzali postupně hosté. „Sokolov hrál velice dobře, po půli byl lepší a zatlačil nás,“ uznal Horejš, že v některých fázích utkání jeho hráči měli i potřebné štěstí. „Zřejmě vidina, že můžeme náskok v čele tabulky zvvýšit na dvanáct bodů, hráče svazovala a v hlavách to prostě měli. Na druhou stranu síla týmu v současné době je taková, že jsme i v této situaci dokázali zápas vyhrát a ty tři velice cenné body získat,“ ocenil Horejš.

Po delší době se z marodky vrátil do hry Filip Havelka, což je určitě plus, nicméně dlouhý herní výpadek byl znát. „Peter Grajciar je výborný fotbalista a dal i vítězný gól, po půli jsme ale začali ztrácet střed hřiště, proto šel do hry Filip Havelka. V tréninku vypadal velice dobře a myslím, že i v zápase nějaké věci neměl tak špatné,“ přemítal trenér Horejš. „Vstup do zápasu se mu ale nevydařil, pár věcí zkazil a náročné budějovické publikum mu to dalo i najevo, takže také nervy zřejmě zapracovaly,“ dodal budějovický kouč.

Diváky ale pochválil: „Sice jsme čekal, že jich přijde ještě víc, ale v těžkých chvílích se dali slyšet a pomohli nám.“

„Máme teď pět mečbolů,“ poznamenal po výhře se Sokolovem autor vítězné branky Petr Grajciar. Do konce sezony je totiž ještě pět kol a už v tom příštím by Dynamo mohlo brány do ligy otevřít dokořán. „Hotové to ještě není, nicméně velký cíl, který jsme si dali, se po Sokolovu už velice přiblížil,“ konstatoval i trenér Horejš.

Vrata do ligy jeho svěřenci sice ještě neotevřeli, už ale na ně hodně silně zabušili…



MUSIL ZA MIKOLANDU!

Zatímco po výhře nad Sokolovem na Střeleckém ostrově, kde fotbalisté Dynama hráli i speciální zápas pro Centrum Bazalka, panovala obrovská euforie, u Jordánu se po víkendu starosti zvětšily. Fotbalisté Táborska totiž v Prostějově „šestibodový“ zápas nezvládli, a protože navíc Chrudim vyhrála, ztráta na nesestupové příčky narostla už na tři body.

A vedení Táborska ihned zareagovalo a trenéra Petra Mikolandu, jeho asistenta Jana Kmocha i trenéra brankářů Jana Klímu včera odvolalo. „Důvodem jsou neuspokojivé výsledky v jarní části soutěže a pouze osm bodů po deseti jarních zápasech,“ řekl pro klubový web výkonný ředitel FCT Josef Holub.

Čtyřiatřicetiletý Petr Mikolanda vedl tým v deseti ligových zápasech s bilancí dvou výher, dvou remíz a šesti porážek při skóre 12:19. „Touto cestou děkujeme za práci, kterou tady teď již bývalý realizační tým odvedl,“ dodal Josef Holub.

Novým trenérem A- týmu byl jmenován šéftrenér mládeže Karel Musil a jeho asistentem Josef Holub.