/FOTOGALERIE, VIDEO/ První jarní divizní jihočeské derby sehráli katovičtí fotbalisté doma se Soběslaví. Narazily na sebe třetí a druhý celek aktuální tabulky.

Fotbalová divize Katovice - Soběslav. | Video: Jan Škrle

Otava Katovice – Spartak Soběslav 1:0 (1:0)

Branka: 2. T. Janoch. ŽK: 3:2 (Kotrba, Kahuj a Sládek – Dumbrovský a Bouchal). Rozhodčí: Kastl – Mičan, Mazanec. Diváci: 288.

Sestava Katovic: Provazník – Hnídek, Cibulka, Janoch, Motl – L. Bálek (93. Požárek), Kahuj, Kotrba (68. Repa), D. Bálek – Uher (93. Habor) – Kadula (83. Sládek).

Katovičtí fotbalisté mají na začátku jara přímo vražedný los a konečně chtěli zabrat za tři body. Navíc je Soběslav po minulém kole přeskočila v tabulce. „Věděli jsme, že to bude velice těžký zápas. Soběslav má formu, hraje výborně, ale skvěle jsme se na zápas připravili. Eliminovali jsme jejich silné zbraně, dlouhé nákopy na Vaňka, který z toho dává góly. Vyhráli jsme brankou z úvodu utkání. Výhra je zasloužená, byli jsme lepším týmem. V prvním poločase to bylo z naší strany jednoznačně lepší, ve druhém jsme dobře bránili. Soběslav jsme kromě standardních situací do ničeho vážnějšího nepustili,“ hodnotil utkání trenér Katovic Přemysl Šroub.

Vítězná branka přišla již ve 2. minutě z kopačky ne až tak tradičního kanonýra Tomáše Janocha. „Bylo to po centru ze strany, Tomáš umístil míč placírkou k tyči. Pěkně si naběhl a trefil to přesně. Pěkný gól,“ vrátil se ještě na začátek utkání trenér Šroub.

V katovické kabině panuje výborná nálada, konečně se podařilo protrhnou jarní smůlu a naplno zabodovat. „Spadlo to z nás ze všech. Nechtěli jsme mít dlouhou sérii bez výher. Příště jedeme do Komárova, kde to také bude těžké. Duel se Soběslaví byl ideální na chycení se. Měli jsme za sebou na domácím hřišti dva silné soupeře, Petřín a posílenou Příbram. Nabádal jsem hráče, že pokud zahrajeme tak dobře, jako proti těmto soupeřům, tak dokážeme Soběslav porazit. Kluci měli velkou motivaci. V týdnu před utkáním byl pohovor kvůli Doubravce, kde to bylo špatné. Hráči si to uvědomovali a tentokrát to bylo diametrálně jiné. Všichni makali na sto procent a chtěli vyhrát,“ doplnil katovický lodivod.