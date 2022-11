Branky: 2. Černý, 17., 53. a 77. Jann – 74. Štěch. ŽK: 2:3 (Korelus a Bílik – Chylík, Kotrba a Cibulka). Diváci: 184. Rozhodčí: Ježek – Štefan, Beneš.

Katovice: Provazník – Cibulka, Janoch, Kostka, Chylík (63. Kahuj) – L. Bálek (46. Habor), Kotrba, Sládek – Motl – Štěch – Uher.

Katovickým fotbalistům tentokrát utekl začátek zápasu a domácí šli rychle do dvoubrankového vedení. „Do zápasu jsme šli s nějakou taktikou, ale bohužel jsme hned ve 2. minutě dostali gól a celé se to muselo změnit. po čtvrt hodině 2:0 a bylo to složité. Nepodali jsme takový výkon, jako v předchozích zápasech a musím říci, že byly Domažlice aktivnější, techničtější a přehrály nás,“ shrnul utkání katovický trenér Přemysl Šroub a pokračoval: „Měli jsme tam šanci na vyrovnání. Jirka Motl šel sám, bohužel to dal vedle. Tam se to lámalo, brzy nato jsme dostali druhý gól. Do druhé půle jsme chtěli zkusit změnit taktiku a hrát na dva klasické útočníky. Zjednodušit hru. Ale hned v úvodu dali domácí třetí gól a bylo prakticky po zápase. Povedlo se nám snížit, ale přišel čtvrtý gól a nebylo co řešit. Tentokrát jsme byli horším týmem a prohráli zaslouženě.“

Tři branky domácích dával Karel Jahn. „Dostával se ke zpětným přihrávkám, kdy nám domácí procházeli přes lajny. Jednou to trefil z dálky. Nebyl úplně rozdílovým hráčem, ale je fakt, že měl ve vápně hodně místa,“ doplnil trenér.

Porážku je třeba hodit za hlavu, Katovické nyní čeká poslední podzimní utkání s Hořovicemi. V každém případě mohou hovořit o dobrém podzimu. „Máme pořád o co hrát, výsledky v soutěži jsou všelijaké. Rozhodně chceme doma poslední zápas zvládnout a skončit na pěkném, třeba i medailovém místě. Za podzimní výkony si to kluci určitě zaslouží,“ dodal k poslednímu podzimnímu duelu trenér Šroub.