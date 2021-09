Na Doubravku zajížděli v dalším kole Fortuna divize fotbalisté Katovic. A přivezli si skvělou výhru 3:1.

Fotbalisté Katovic vezou z Doubravky tři body. Ilustrační foto. | Foto: Jan Škrle

Taktika, kterou katovický trenér Přemysl Šroub svým svěřencům naordinoval, do puntíku fungovala. „Připravili jsme se na Doubravku dobře a vyšel nám vstup do utkání. Po čtvrt hodině jsme vedli o dvě branky, byli jasně lepší a soupeře po všech směrech přehrávali. Byly tam i další šance na zvýšení skóre a například Požárek trefil břevno. Poločas byl 3:0 a možná nás to trochu uspokojilo. Sice jsme hráče nabádali, abychom nedostali rychlý gól, který by Doubravku nakopl, ale bohužel se tak stalo. Ale zápas jsme si pohlídali. Domácí tam měli ještě jednu šanci, kdy jsme to vykopávali z prázdné brány, ale jinak jsme i my měli ve druhé půli brejky. Celkově jsme byli kompaktnějším a lepším týmem,“ hodnotil utkání trenér Šroub.